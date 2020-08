“IL COVID? IO MI SENTO MOLTO BENE, HO SOLO UNA PROSTATITE” – BRIATORE RICOVERATO AL SAN RAFFAELE DICE DI NON SAPERE SE È POSITIVO AL CORONAVIRUS: “HO FATTO IL TAMPONE, PUO’ DARSI CHE LO SIA…” - LA SANTANCHE’: “FLAVIO IN CONDIZIONI SERIE? UNA FAKE NEWS” – SELVAGGIA TWEET: “QUINDI NÈ BRIATORE NÈ IL SAN RAFFAELE SMENTISCONO CHE BRIATORE ABBIA IL COVID PER TUTTO IL GIORNO. LASCIANO CHE LA SMENTITA LA FACCIA LA SANTANCHÈ IN TV ALLE 21,00…” - VIDEO

Quindi nè Briatore nè il San Raffaele smentiscono che Briatore abbia il Covid per tutto il giorno. Lasciano che la smentita la faccia la Santanchè in tv che alle 21,00 “Ho parlato con Briatore al telefono, ha la prostatite”. Quindi il comunicato del suo staff oggi? #inonda pic.twitter.com/WMwvPwdv9M — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 25, 2020

Candida Morvillo per corriere.it

briatore

Flavio Briatore telefona mentre tutta Italia lo dà quasi per moribondo. Le notizie della mattina dicono che è ricoverato per Covid-19 in condizioni serie e con la polmonite. Roba che quando, alle 18.29, appare il suo nome sul display, pensi a una chiamata dall’oltretomba. Invece.

Briatore, è proprio lei? Come sta?

«Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato».

Quindi non è ricoverato per Covid-19?

«Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo».

Scrivono tutti che lo è.

«Lasci dire, può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…».

Ma che sintomi ha?

«Un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro. Ma mi sento bene, molto».

E la polmonite?

FLAVIO BRIATORE POSITIVO AL CORONAVIRUS BY EDOARDOBARALDI

A questo punto, Briatore si scusa: «Sono entrati due dottori e uno è grande e grosso». Riaggancia. Riemerge con un WhatsApp un’ora dopo. Scrive che è sotto flebo: non può più parlare. Alla domanda se abbia l’esito del tampone, risponde solo che sta bene. Quanto alla polmonite, la voce, quando ha chiamato, era la solita, la sua: sonora, ironica, non quella di uno che ha difficoltà respiratorie».

Il comunicato

Nel pomeriggio, un comunicato di Billionaire Life aveva parlato di «leggera febbre e sintomi di spossatezza», precisando che le condizioni dell’imprenditore erano «stabili e buone». Non era bastato, però, a fermare l’ondata di notizie che lo davano grave per Covid-19.

flavio briatore positivo al coronavirus i tweet 3

Il cortocircuito è scattato perché è di ieri la notizia che i tamponi a tappeto sui lavoratori del Billionaire risultano quasi tutti positivi. Il focolaio nel locale di Porto Cervo si era scoperto il 18 agosto, con sei camerieri occasionali positivi. I dipendenti erano stati isolati negli appartamenti dell’azienda e sottoposti a tampone. Tampone che evidentemente Briatore non ha ritenuto di fare. Domenica 23, fra l’altro, si è saputo che era positivo l’allenatore Sinisa Mihajlovic, con cui aveva giocato a calcetto a Ferragosto.

Da Porto Cervo a Montecarlo

flavio briatore positivo al coronavirus i tweet 1

Nel frattempo, il 18, Briatore lascia Porto Cervo, passa da casa a Montecarlo. Viene da giorni roventi. Al Billionaire, la stagione era cominciata in ritardo, il 23 luglio. Fino a un attimo prima, il ballo era ancora vietato per Dpcm, ma una deroga della Regione fa sì che invece in Sardegna si possa far festa. Il 17, com’è noto, il governo ferma le danze, non le discoteche. Il sindaco di Arzachena, in Costa Smeralda, però, fa di più: vieta la musica dopo mezzanotte all’aperto e dopo l’una al chiuso e abbassa i decibel a quasi niente.

SELVAGGIA VS BRIATORE E ZANGRILLO

Briatore, pur non sapendo dei sei positivi, annuncia la chiusura anticipata e si scatena: in una sequela di video se la prende col governo («seduto non prendi il Covid, in piedi lo prendi. Di giorno no, di notte sì. Un paese di matti») e se la prende col sindaco: «Che effetti hanno i decibel sul virus?». O anche: «Questo è il virus del panettiere: di giorno non lavora e di notte lavora. Vive al buio, esce fuori coi pipistrelli».

santanchè

Intanto, il sindaco Stefano Ragnedda dice su Facebook che Briatore gli sembra la parodia di Crozza e che lui vuole solo tutelare gli anziani, fra cui Briatore medesimo. I due vanno avanti un po’, poi si placano. Quindi, le voci di lui positivo, che a tarda sera paiono confermate (non da lui, inabissatosi, sotto flebo).

selvaggia lucarelli

Sui social, a migliaia, ricordano che proprio Briatore ce l’aveva coi virologi («avete terrorizzato il Paese»). Si fa ironia sul fatto che sia in cura dal dottor Alberto Zangrillo («un negazionista curato da un altro negazionista») e c’è anche chi scrive che Briatore il Covid se l’è meritato. Ma quelli sono i barbari.

flavio briatore con silvio berlusconi il 12 agosto renzo rosso con flavio briatore bonolis mihajlovic briatore FLAVIO BRIATORE SILVIO BERLUSCONI IL 12 AGOSTO 2020 flavio briatore con mihailovic, della valle, bonolis, marcolin e parpiglia a ferragosto briatore flavio briatore con il figlio e due amici in barca