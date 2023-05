“CRUCIANI FAI SCHIFO, SERVO DEI CACCIATORI” – A SOAVE, IN PROVINCIA DI VERONA, SONO COMPARSI DEGLI STRISCIONI PIAZZATI DAGLI ANIMALISTI CONTRO IL CONDUTTORE DELLA "ZANZARA" CHE DOMENICA ANDRÀ A PRESENTARE IL SUO NUOVO LIBRO “COPPIE” – CRUCIANI DA SEMPRE PROVOCA GLI ATTIVISTI (QUANDO SFIDÒ GLI ANIMALISTI VEGANI CON UN SALAME IN MANO – VIDEO) CHE MINACCIANO “SORPRESE” PER L’APPUNTAMENTO DI DOMENICA NEL PAESINO IN VENETO – L’ULTIMA PROVOCAZIONE DEL CONDUTTORE RADIOFONICO: “A ME GLI ORSI PIACCIONO VIVI, MA ANCHE NEL PIATTO…”

Dopo il blitz dei militanti di Centopercentoanimalisti contro il noto giornalista di Radio24, ideatore e conduttore del programma La Zanzara, Giuseppe Cruciani pubblica un video sui social dove dimostra di aver mangiare davvero carne di orso. E dichiara: “A me gli orsi piacciono vivi, ma anche nel piatto...”. Intanto è atteso in diretta al Festival dell'Economia di Trento...

"Servo dei Cacciatori, Cruciani fai schifo". Allarme Orso a Soave in provincia di Verona: gli animalisti del Veneto hanno appeso alcuni striscioni per contestare il giornalista Giuseppe Cruciani, che è atteso in città per la presentazione del suo nuovo libro.

Gli attivisti già minacciano azioni. «Domenica forse ci saranno sorprese», ma il conduttore radiofonico di Radio24 per ora non ha commentato, ma ha rilanciato con un video choc dove dimostra di aver mangiato carne di orso. Da notare che il noto giornalista è anche atteso per una diretta radio dal Festival dell'Economia di Trento, alcuni giorni prima: giovedì 26.

E l'irriverente metà del duo radiofonico, già ha attirato le ire di molteplici associazioni animaliste per le proprie posizioni controcorrente, sia durante la propria trasmissione, che negli interventi nei dibatti e talk in televisione. Soprattutto circa i casi di cronaca e alla gestione degli orsi in Trentino e il destino dell'orsa JJ4.

E senza dimenticare che la "sua amichetta superdotata", l'attivista trans Clizia de Rossi che spesso è ospite ai microfoni della trasmissione per affrontare con Giuseppe Cruciani e David Parenzo il tema dei diritti civili, vorrebbe proprio... mangiarglielo. La contestazione è annunciata e le polemiche sono attizzate, ancor di più nel video nel quale dichiara: “A me gli orsi piacciono vivi, ma anche nel piatto...”. Giuseppe Cruciani finirà a pelle d'orso domenica in Veneto?

