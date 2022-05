LA “CURA” MOSS – LA TESTIMONIANZA DELLA EX KATE MOSS, AL PROCESSO CONTRO AMBER HEARD, HA DATO UNA GROSSA MANO A JOHNNY CHE NE HA APPROFITTATO PER UNO SFOGO IN AULA - L’EX "PIRATA DEI CARAIBI" HA RACCONTATO CHE COSA HA VISSUTO IN QUESTI ANNI IN CUI LA HEARD L’HA TRASFORMATO IN UN MOSTRO: "È STATO ORRIBILE, RIDICOLO, UMILIANTE, BRUTALE OLTRE OGNI IMMAGINAZIONE, CRUDELE E TUTTO FALSO" – LA BATTUTA DEL GIUDICE A JOHNNY PRIMA DI SOSPENDERE L’UDIENZA: “NON ROMPERE TUTTO…”

Dagotraduzione dal Daily mail

Johnny Depp ha aperto il suo cuore sul banco dei testimoni descrivendo che cosa ha significato per lui ascoltare la testimonianza della sua ex Amber Heard, che punta il dito su di lui accusandolo di essere un uomo violento che l’ha abusata.

"È stato insano, pazzesco ascoltare queste accuse atroci di violenza, violenza sessuale di cui lei mi ha accusato".

"Non credo che a nessuno piaccia doversi aprire e dire la verità, ma ci sono momenti in cui farlo è semplicemente necessario perché la situazione è sfuggita al controllo.

'È stato orribile. Ridicolo, umiliante, brutale oltre ogni immaginazione, crudele e tutto falso.'

Depp ha continuato dicendo che nessun essere umano è perfetto, ma ha insistito: "Non ho mai commesso abusi sessuali, fisici, tutte queste storie assurde e oltraggiose su di me, con cui convivo da sei anni, aspettando di far emergere la verità.

"Quindi non è facile per nessuno di noi, lo so, ma qualunque cosa accada ho detto la verità e ho parlato di quello che ho dovuto sopportare per sei anni".

Quando la corte ha interrotto l’udienza per il pranzo, il giudice Penney Azcarate ha scherzato con Depp: "Non rompere nulla mentre esci", buttandola sul ridere.

Nella sua testimonianza precedente, Depp ha ricordato l'incidente con Kate Moss in cui è scivolata giù per le scale durante una vacanza in Giamaica. Kate Moss che ha testimoniato questa mattina collegandosi da remoto con l’aula, ha affermato che Depp non l'ha mai spinta giù per le scale, come aveva affermato Heard sul banco dei testimoni.

'Come ha testimoniato Kate Moss, molti molti anni fa, quello che è accaduto è esattamente quello che ha detto. Ricordo di aver parlato con Miss Heard proprio di quell'incidente a causa della pioggia battente perché pioveva molto forte il giorno in cui Kate è scivolata", ha detto Depp. "Le ho ricordato la storia."

'La signorina Heard ha preso la storia e l'ha trasformata in un brutto incidente tutto nella sua mente. Non c'è mai stato un momento in cui ho spinto Kate giù da una rampa di scale, eppure lei l’ha detto per tre volte.'

L'avvocato di Heard Benjamin Rottenborn ha sottolineato che Heard ha semplicemente detto di aver sentito questa "voce".

"Cos'è una voce?" ha replicato Depp: "Semplicemente eravamo in Giamaica, avevo lasciato il nostro bungalow circa tre minuti prima di lei, ero fuori e la pioggia inizia a scendere come se fosse un monsone.

Ricordo di aver visto Kate uscire dalla porta e c'erano tre scalette di legno, è caduta battendo la schiena. Era ferita, piangeva. Sono corso verso di lei e l'ho afferrata per assicurarmi che stesse bene.

«Ecco fatto, questa è tutta la storia ", ha detto Depp.

Anche questa volta è stato fatto riferimento al film Aquaman, in cui ha recitato Amber Heard. Lei nelle scorse settimane si era lamentata perché il suo ruolo era stato ridimensionato a causa delle accuse da parte di Depp. Walter Hamada, il presidente della DC Films per la Warner Bros., ha al contrario testimoniato che, ciò era avvenuto non a causa della cattiva pubblicità provocata dai problemi con l’ex marito, ma per la poca chimica che aveva con il suo collega Jason Momoa.

In aula Johnny Depp ha spiegato di aver aiutato Amber ad ottenere il ruolo: “Mi ha chiesto se potevo parlare con loro [i produttori]. Avevo un contratto per più film con la Warner Bros., quindi eravamo in affari insieme, quindi conoscevo queste persone. Ho fatto una telefonata e ho parlato con tre dirigenti Warner di alto livello: Kevin Tsujihara, Sue Kroll, Greg Silverman. Posso solo dire che alla fine ha ottenuto la parte nel film. Ho frenato le loro preoccupazioni in una certo senso”.

Gli avvocati dell’attrice hanno chiesto al divo se avesse provato a far licenziare la sua ex, dopo la loro separazione, mostrando un messaggio che lui aveva inviato alla sorella e nel quale diceva: “Voglio che venga rimpiazzata nel film di WB”.

Lui ha detto:

“Onestamente, mi sono sentito responsabile di essere andato da quelle persone e di aver dipinto un quadro così bello. Ho sentito che era mia responsabilità spiegare la verità alla Warner Bros. su ciò che avrebbero dovuto affrontare in futuro, ovvero due franchise che avrebbero causato problemi l’uno all’altro, soprattutto perché … qualsiasi notizia, qualsiasi organo di stampa, tutte le notizie che sono uscite su di me in quel momento mi hanno trasformato in, sai, io ero Charles Manson; ero la cosa peggiore al mondo e loro continuavano ad arrivare, era come un fuoco continuo”.

