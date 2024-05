Estratto dell'articolo di Renato Franco per www.corriere.it

Sono venuto in pace. Sorride sornione prima di mettersi comodo al Festival della Tv di Dogliani. Lucio Presta è uno degli ospiti più attesi della giornata. […]

Amadeus? «Lo stimo tantissimo, ma ha fatto una cosa che non si fa nemmeno se una persona ti ha fatto veramente del male. Presentando la trasmissione di Capodanno in Calabria ha detto una frase che non potevo accettare: Presta sa quello che ha fatto. Parole che mi hanno ferito, perché ne andava della mia onorabilità. Per questo ho deciso di raccontare pubblicamente certi suoi comportamenti. E non ho letto nessuna correzione a quello che ho detto». […] «noi calabresi abbiamo due difetti: siamo testardi e permalosi».

[…] della rivalità con Beppe Caschetto, l’altro numero uno dei manager delle star: «Lui è più potente di me», fa il modesto ma non ci crede. Le differenze? «Lui è di sinistra, io invece ho fatto incazzare la destra, il centro e la sinistra. Ma in realtà siamo amici, siamo più in confidenza di quanto si pensi». Una cosa gliela rinfaccia: «Quando i miei artisti hanno fatto il Festival di Sanremo hanno sempre chiamato i suoi. Mentre il contrario non è mai successo».

Racconta con il gusto dell’aneddoto perché ha fatto pignorare il cachet a Heater Parisi, «ero il suo primo fan, ho vissuto a casa sua, c’era grande complicità», poi dopo Nemica amatissima, il programma con Lorella Cuccarini, tutto è precipitato: «Ha pubblicato una foto della mia ex moglie deceduta con una frase inaccettabile: me lo avevi sempre detto di non fidarmi di lui». Causa per diffamazione vinta, ma lei era a Hong Kong: «Nella vita so aspettare occupando il tempo in tante cose».

Parla anche di Barbara D’Urso sottolinea che la sua è una storia molto complicata, superlativo assoluto che ripete tre volte. «Tra molto poco tempo tornerà il suo momento». Con il sorriso e il gusto della battuta il permaloso Presta non dimentica Antonio Campo Dall’Orto: «Il peggior dg della storia della Rai. Lui sta alla tv come io all’astrofisica nucleare».

Punge Stefano De Martino, suo ex assistito: «Chi tradisce una volta, poi tradisce sempre». Caschetto è avvisato. Del resto uno dei pilastri della sua filosofia di vita glielo ha insegnato Andreotti: «Se aiuti qualcuno, avrai 100 incazzati e un ingrato».

