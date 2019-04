“DEGNA DELLA MOGLIE DI PAOLO BONOLIS” – PIOGGIA DI CRITICHE SU BELEN CHE POSTA SU INSTAGRAM UN'IMMAGINE DEL PICCOLO SANTIAGO A BORDO DI UN JET PRIVATO – LA FOTO SCATENA GLI HATERS CHE, NON SOLO SI SCAGLIANO SUL BIMBO, MA CRITICANO LA SHOWGIRL ADDITANDOLA COME UNA PESSIMA MADRE PER IL SUO STILE DI VITA EXTRALUSSO – "VOLA BASSO, OSTENTARE NON TI FA ONORE, ANZI", "HAI IL JET PRIVATO E IO UNA PUNTO...E ALLORA? TI CREDI MIGLIORE DI ME?" – LA RISPOSTA DELLA RODRIGUEZ NON PLACA GLI ANIMI…

Sandra Rondini per "www.ilgiornale.it"

Una tenera immagine su Instagram ritrae il piccolo Santiago, 6 anni, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, mentre si gode il viaggio su un jet privato. Vestito sportivo, ha un tablet in mano e fa la linguaccia alla mamma che gli sta scattando una foto come ricordo.

Gli haters non si sono fatti attendere e su Twitter è tutto un florilegio di insulti e a nulla sono valse le spiegazioni di Belen sul fatto che non erano in vacanza, ma avevano solo fretta di raggiungere, come promesso, Stefano De Martino impegnato nella registrazione della nuova puntata “Made in Sud”.

Erano in ritardo e, potendoselo permettere, Belen, che non possiede un jet privato, ne ha noleggiato uno, pur di arrivare con lei e Santiago in tempo a sostenere Stefano da dietro le quinte, come fanno ogni volta.

Dopo la loro riappacificazione, infatti, è importante per la famiglia ritrovare passare insieme quanti più momenti possibili, recuperando i lunghi mesi di lontananza. Ma gli hater non conoscono pietà: anche se si ha un certo tenore di vita non c’è motivo per cui non ci si possa organizzare per prendere un volo di linea come i comuni mortali solitamente fanno.

Più che sull’ostentazione del lusso, come già successo con Alessia Marcuzzi in cui i “leoni da tastiera” se la sono addirittura presi con la figlia, la piccola Mia, in vaanza con lei a Dubai, chiamandola “viziata di m*”, è stato proprio il piccolo Santiago l’oggetto delle loro critiche, perchè dall'immagine sembrerebbe già perfettamente a suo agio in un jet privato perché chissà quante volte ci avrà volato.

Su Twitter le hanno scritto “sei una pessima madre”, "vola basso, ostentare non ti fa onore, anzi" e "ok, hai il jet privato e io una Punto...e allora? Ti credi migliore di me?"

Altri utenti la accusano di fare spesso “la spaccona esibendo il tuo jet” fino a dimostrarsi "degna della moglie di Paolo Bonolis".

Parole forti, alle quali - per il momento - l'argentina non ha voluto rispondere, perché, come ha più volte dichiarato, “gli hater vanno solo ignorati. I loro squallidi messaggi non meritano risposta e quando chi attacco si trova davanti un muro di gomma prima o poi la smetterà”.

