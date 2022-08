25 ago 2022 12:18

“DEVE TRASCORRERE I SUOI GIORNI IN CARCERE” – LA RABBIA DI GIUSY ORLANDO, MAMMA DI DAVIDE FERRERIO PESTATO E RIDOTTO IN FIN DI VITA DA UN 22ENNE A CROTONE PER UN TRAGICO SCAMBIO DI PERSONA: IL 20ENNE ERA VESTITO COME L’UOMO CHE DA GIORNI IMPORTUNAVA UNA 17ENNE E AL QUALE LA FAMIGLIA DELLA RAGAZZA AVEVA DATO APPUNTAMENTO CON UN TRANELLO – QUANDO DAVIDE, SPAVENTATO DAI TONI INTIMIDATORI È SCAPPATO DOPO AVER TENTATO DI FAR CAPIRE CHE NON ERA LUI LA PERSONA CHE CERCAVANO, LO HANNO INSEGUITO E…