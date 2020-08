“DEVO FARMI TROVARE PRONTO NEL CASO TRUMP NON VINCA” – NEGLI STATI UNITI SONO STATE VENDUTE 1,4 MILIONI DI ARMI NEGLI ULTIMI MESI. TRA PANDEMIA E SCONTRI PER STRADA TRA POLIZIA, ANTIFA E 'BLACK LIVES MATTER', MOLTA GENTE HA PAURA CHE CON LA VITTORIA DI BIDEN I “SOCIALISTI” DEM ABOLIRANNO LA POLIZIA E TOGLIERANNO IL SECONDO EMENDAMENTO – TRUMP LO SA E CI PUNTA (SENTIRE PER CREDERE IL DISCORSO DEL FIGLIO DON JR IERI ALLA CONVENTION REPUBBLICANA)

fila in un negozio di armi negli usa 5

1 – VI RICORDATE DELLA COPPIA CHE SI PROTEGGEVA DAI MANIFESTANTI “BLACK LIVES MATTER” CON I FUCILI? ALLA CONVENTION C’ERANO ANCHE LORO: “USCIRE CON LE ARMI È UN NOSTRO DIRITTO”

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-vogliono-rubarci-elezioni-rdquo-ndash-delegati-repubblicani-245435.htm

2 – DONALD TRUMP JR DIFENDE IL PADRE: STOP AL RAZZISMO, MA POLIZIOTTI EROI

Da www.tgcom24.mediaset.it

donald trump jr alla convention repubblicana 2020

Un'appassionata difesa della politica del padre Donald Trump e una dura critica all'amministrazione Obama-Biden. L'intervento di Donald Trump Junior, il primogenito del tycoon, è stato un attacco a Joe Biden e ai dem, "in mano alla sinistra radicale". "Dobbiamo imparare dal passato", dice. E sul fronte della pandemia, assicura, "c'è una luce in fondo al tunnel". "Dobbiamo mettere fine al razzismo ma i poliziotti sono degli eroi americani", aggiunge.

3 – CHARLOTTE, AL SUPERMARKET DELLE ARMI CORSA AGLI ACQUISTI TEMENDO CHE ARRIVI BIDEN

Massimo Basile per “la Repubblica”

donald trump con fucile

«Devo farmi trovare pronto per il 3 novembre, nel caso Trump non vinca». Steven Widows è un pensionato del North Carolina. È arrivato a Charlotte per comprare la sua prima arma: una pistola semiautomatica.

«I governi non ci porteranno via le cose», dice con tono di sfida, a pochi passi dal bunker della convention repubblicana. Widows ha il naso schiacciato, la bocca storta e due rughe profonde ai lati da film dei fratelli Coen. Non ha mai sparato, smozzica parole incerte quando parla di calibro. Indossa un cappellino con scritto "Freedom".

hyatt gun shop il negoio di armi piu' grande degli usa3

Widows non lo ammette, ma ha paura. La notizia più preoccupante, però, è un' altra: non è solo. Migliaia di pensionati come lui corrono ad armarsi per la prima volta, spaventati dalle parole di Trump che ha messo in guardia gli americani: se vincerà Biden, i "socialisti" toglieranno al popolo le armi e aboliranno la polizia.

hyatt gun shop il negoio di armi piu' grande degli usa 1

Secondo Economics Studies Brooking, dopo le stragi di Sandy Hook, San Bernardino e Parkland,vennero vendute in media 700 mila armi. Negli ultimi mesi sono salite a 1,4 milioni. Per averne la conferma, basta andare a Westerly Hills Plaza, 3332 Wilkinson Boulevard, otto minuti di auto dal centro di Charlotte. Nella piazzetta dello shopping, c' è il tempio americano del Secondo Emendamento: Hyatt Gun Shop, il negozio di armi più grande d' America.

patricia e mark mccloskey alla convention repubblicana

Cinquemila pezzi in vendita, al dettaglio o online. «C' è un giorno preciso in cui le vendite si sono impennate racconta il proprietario, Larry Hyatt, 72 anni - venerdì 13 marzo». Il giorno in cui Trump dichiarò l' emergenza nazionale a causa della pandemia. Hyatt pensava di chiudere, invece l' indomani, acceso il computer, trovò centinaia di prenotazioni da tutti gli Usa. «Da quel giorno siamo passati da 30 nuovi clienti al giorno, a 70». Due sono i nuovi tipi di clienti: donne afroamericane e anziani pensionati bianchi. «Le prime hanno paura per la loro famiglia - spiega con tono affabile - i secondi mi telefonano e mi dicono: Larry, non ho niente per difendermi».

mark e patricia mccloskey

Nello store, tappezzato di pannelli verdi, i clienti si alternano ai banconi. Una donna sul metro e cinquanta, di origine asiatica, si ferma davanti al settore delle Glock 9 millimetri. Poco più in là, c' è la 44 Magnum, al prezzo di 1029 dollari. Ma il tipo d' arma che va di più è la Smith & Wesson 9 millimetri, 499,99 dollari.

fila al negozio di armi

I pensionati, camicia a fiori e pantaloncini, si fermano, sfilano il caricatore, puntano, poi decidono. «Magari non la useranno mai - spiega Hyatt - ma li aiuta. I fucili sono per chi ha già un' arma, ma rispetto agli italiani, che hanno più stile nell' imbracciarli, qui li usiamo in modo più rozzo». Stile o meno, l' America si arma, aspettando il 3 novembre. E poi? «È la domanda che mi faccio spesso - confessa Hyatt - se vince Trump, scoppieranno rivolte per strada. Se vince Biden, si arrabbieranno i trumpiani. Io posso solo dire che quel giorno saremo aperti».

donald trump jr alla convention repubblicana 2020 1 trump 1 patricia mccloskey contro i manifestanti trump armi il cartello strada privata vietato l ingresso al cancello dei mccloskey il cartello strada privata vietato l ingresso al cancello dei mccloskey patricia mccloskey 1 mark mccloskey i coniugi mccloskey fila in un negozio di armi in california negozio di armi negli usa negozio di armi affollato negli usa hyatt gun shop il negoio di armi piu' grande degli usa 2 donald trump jr alla convention repubblicana 2020 1 kimberly guilfoyle fidanzata di donald trump jr alla convention repubblicana 2020 donald trump jr e la fidanzata kimberly guilfoyle alla convention repubblicana 2020 fila in un negozio di armi negli usa fila in un negozio di armi negli usa 2 fila in un negozio di armi negli usa 3 fila in un negozio di armi negli usa 1 trump 3 trump 2

patricia mccloskey trump