“DIANA PENSAVA CHE L'INTERVISTA AVREBBE PORTATO LA ROYAL FAMILY A IMPORRE IL DIVORZIO, COME IN EFFETTI AVVENNE” - HASNAT KHAN, IL CHIRURGO AMANTE DI LADY DIANA, ROMPE IL SILENZIO DOPO 25 ANNI PER RANDELLARE MARTIN BASHIR, IL GIORNALISTA DELLA BBC CHE FECE ALLA PRINCIPESSA L’INTERVISTA NEL 1995 CHE PORTÒ AL DIVORZIO DA CARLO: “BASHIR LE HA RIEMPITO LA TESTA DI SPAZZATURA. DIANA MI DISSE CHE AVEVA PARLATO CON LUI E MI HA CHIESTO COSA NE PENSASSI. HO DETTO CHE ERA UN GRAVE ERRORE, ERA TERRIBILE" - VIDEO

Vittorio Sabadin per "La Stampa"

hasnat khan 6

Hasnat Khan, il cardiochirurgo pachistano di cui Lady Diana si era innamorata, ha rotto un silenzio che durava da 25 anni e ha parlato del suo rapporto con la principessa. Lo ha fatto per difenderne la memoria e per contribuire all'atto d'accusa contro Martin Bashir, il giornalista della Bbc che fece a Diana la famosa intervista del novembre 1995 che portò al divorzio dal principe Carlo.

Bashir avrebbe ingannato Diana, fornendole false informazioni: le disse che Carlo attendeva un figlio dalla bambinaia di William e Harry, Tiggy Legge-Bourke, che le sue telefonate erano intercettate da una centrale d'ascolto nel Kent, che la sua casa era piena di microspie, che il personale del palazzo forniva a pagamento informazioni su di lei e persino che Camilla si era sottoposta a una plastica facciale negli Usa per riconquistare Carlo.

lady diana 1

Diana aveva conosciuto Hasnat Khan andando a trovare in ospedale Joseph Toffolo, il marito della sua agopunturista che il chirurgo aveva operato al cuore. Fu così colpita da quello che definì con le amiche «Mr. Wonderful» che tornò quasi ogni giorno in visita all'incredulo Toffolo, finché la conquista non fu completata.

Hasnat Khan ha ora raccontato a Richard Kay del «Daily Mail» che poche settimane dopo Diana gli telefonò per dirgli che voleva presentargli una persona. Si ritrovarono in un pub di periferia, il Breakspear Arms, e la persona era Martin Bashir, giornalista della Bbc esperto di religione. «Non mi è piaciuto - ha rivelato Khan -. Fin da subito mi ha fatto domande personali su Diana e sulla nostra relazione. Perché non ci siamo sposati? Quando ci saremmo sposati? Ricordo di avere detto a Diana che non mi fidavo di lui».

jemima khan con lady diana

Diana non lo ascoltò. Nel segreto più assoluto registrò l'intervista nella quale disse che nel suo matrimonio erano in tre e che Carlo non era adatto a regnare. «Diana mi ha chiamato e mi ha chiesto cosa ne pensassi. Ho detto che era un grave errore, era terribile. Ma poi ho aggiunto: se sei in missione, hai fatto il lavoro».

Secondo Khan, la missione della principessa era di riacquistare la propria libertà divorziando da Carlo, ma senza essere lei a chiederlo. Pensava che l'intervista avrebbe portato la Royal Family a imporre il divorzio, come in effetti avvenne.

intervista lady diana

«Diana- ha spiegato Khan - sapeva sempre come i cortigiani di Buckingham Palace si sarebbero vendicati di qualunque cosa lei avesse fatto. Sapeva come avrebbero reagito il duca di Edimburgo e il principe di Galles. L'unica persona che non ha mai criticato è stata la Regina. Era brava a giudicare la gente, aveva un intuito naturale, al punto che io la chiamavo "la strega". Lo adorava».

Il chirurgo ha anche rivelato che Diana, temendo di essere intercettata, usava per lui il nome in codice di Dr. Armani, mentre Bashir era il Dr. Jarman. Al telefono la principessa cambiava spesso accento, per non essere riconosciuta. Hasnat Khan, 62 anni, non ha dubbi sul fatto che Diana sia stata manipolata: «Una delle sue caratteristiche più attraenti era la vulnerabilità. Era questo a renderla cara al pubblico. Bashir ha usato queste vulnerabilità e le ha riempito la testa di spazzatura», compresa l'idea che i freni della sua Audi fossero stati manomessi. Anche il principe William, che all'epoca aveva 13 anni, disse alla madre che «Bashir non era una bella persona».

DIANA E HASNAT KHAN

La Bbc ha già aperto un'inchiesta interna sul giornalista, affidandola a un ex giudice della Corte suprema, Lord Dyson. William e Harry avevano invitato Hasnat Khan alla commemorazione del decimo anniversario della morte della madre, ma lui non è andato, ha spiegato, perché ci sarebbe stata anche Camilla.

Se avesse deciso di scrivere libri di memorie o di concedere interviste sarebbe diventato molto ricco, ma Khan ha osservato in questi anni un silenzio che gli fa onore. È considerato da tutti un uomo perbene, dedito al suo lavoro.

hasnat khan e la moglie somi sohail

Durante le vacanze va ancora a Jhelum, in Pakistan, a curare gratis i bisognosi. Diana era pronta a convertirsi all'Islam per vincere le resistenze dei suoi genitori, che non la consideravano all'altezza del figlio per il suo passato burrascoso. Il chirurgo la lasciò nel 1997, pensando che non c'era alcun futuro per loro, e Diana per ingelosirlo passò l'estate con Dodi Al Fayed. Una tragica leggerezza che le costò la vita

hasnat khan 7 lady diana 3 DAILY MAIL SU DIANA E HASNAT KHAN hasnat khan 8 lady diana 5 carlo, lady diana e i figli DIANA E HASNAT KHAN DIANA E HASNAT KHAN HASNAT KHAN hasnat khan hasnat khan 4 HASNAT KHAN diana hasnat khan lady diana hasnat khan 1