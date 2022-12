“UNA DICHIARAZIONE DI GUERRA” – IL TRAILER DI UN MINUTO DEL DOCUMENTARIO DI HARRY E MEGHAN HA SCATENATO IL PANICO A CORTE: PER I REALI È SOLO UN ASSAGGIO DELLO SCOMPIGLIO CHE POTRANNO PORTARE A PALAZZO LE DICHIARAZIONI SCOTTANTI DEI FUGGITIVI AL QUALE SI AGGIUNGERÀ IL LIBRO BOMBA DI HARRY – MEGHAN SE LA GODE: “VISTO CHE LA POSTA IN GIOCO È COSÌ ALTA, NON HA PIÙ SENSO SE A RACCONTARVI LA NOSTRA STORIA SIAMO NOI?” – E GLI INGLESI ANNUNCIANO DI VOLER BOICOTTARE NETFLIX… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Ilaria Ravarino per “il Messaggero”

principe harry meghan markle 5

Un trailer di un minuto, poco più che un'anticipazione, e tanto è bastato ieri per far insorgere gli inglesi su Twitter, con abbonati che minacciavano la diserzione dalla piattaforma e accuse di tradimento alla Corona. Annunciata in arrivo «prossimamente su Netflix» (la data ipotizzata è l'8 dicembre) la docu-serie in sei episodi Harry & Meghan ieri si è mostrata nelle prime immagini primi piani dei duchi di Sussex, fotografie della loro storia d'amore, frammenti di interviste e soprattutto nelle prime rivelazioni. «Perché facciamo questo documentario? dice la coppia nel filmato perché nessuno sa cosa succede dietro a quelle porte chiuse».

principe harry meghan markle 4

DICHIARAZIONE DI GUERRA

Una frase che suona come una dichiarazione di guerra (le porte sono, naturalmente quelle reali di Buckingham Palace) a pochi giorni dal possibile incontro dei principi William e Kate in questi giorni negli Stati Uniti, a distanza di nove anni dall'ultimo viaggio oltreoceano con Harry e Meghan, che martedì prossimo saranno a New York per un premio assegnato dalla Fondazione Kennedy. «Ho fatto tutto quello che potevo per proteggere la mia famiglia», dice nel teaser Harry, un istante prima che la moglie scoppi in lacrime.

principe harry meghan markle 13

(…)

Per i tabloidi britannici il matrimonio dei duchi sarebbe al capolinea, con un divorzio previsto per l'inizio del 2023: «Visto che la posta in gioco è così alta - dice Markle in chiusura del filmato, quasi rispondendo ai pettegolezzi di questi giorni - non ha più senso se a raccontarvi la nostra storia siamo noi?». Pochi i dettagli filtrati da Netflix sul contenuto della serie, un «evento globale» che «farà luce sulla storia d'amore della coppia, tratteggiando anche un'immagine definita dei nostri tempi e dei rapporti fra le persone».

documentario netflix principe harry meghan markle 4

I COMMENTI

Nel cuore del progetto «gli anni clandestini della loro storia d'amore», commentati da amici e familiari «che non hanno ancora mai detto ciò cui hanno assistito», fa sapere il comunicato della piattaforma. (…)

documentario netflix principe harry meghan markle 1 principe harry meghan markle 8 documentario netflix principe harry meghan markle 1 copia meghan markle 1 meghan markle 2 meghan markle 3 meghan markle 4 meghan markle 5 meghan markle 6 meghan markle 7 documentario netflix principe harry meghan markle 3 principe harry meghan markle 7 documentario netflix principe harry meghan markle 1 documentario netflix principe harry meghan markle 2 documentario netflix principe harry meghan markle 5 principe harry 1 principe harry 2 principe harry 3 principe harry meghan markle 1 principe harry meghan markle 10 principe harry meghan markle 11 principe harry meghan markle 12 principe harry meghan markle 2 principe harry meghan markle 6 principe harry meghan markle 3