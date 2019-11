“DICONO CHE NON RIUSCIRÒ MAI A RAGGIUNGERE 50 MILIONI DI FOLLOWER SU INSTAGRAM SENZA PUBBLICARE IL MIO CULO” – WILL SMITH CAZZEGGIA SUI SOCIAL E POSTA IL VIDEO DELLA SUA COLONSCOPIA IN UNA CLINICA DI MIAMI – E PRIMA DI SOTTOPORSI AL CONTROLLO SCHERZA CON IL MEDICO: “LUI È IL MARTIN SCORSESE DEL MIO SEDERE” – UN POST DIVERTENTE CON IL QUALE PERÒ L’ATTORE… -VIDEO

“Dicono che non riuscirò mai a raggiungere 50 milioni di follower su IG senza pubblicare il mio sedere. Così, eccomi qua“: parole di Will Smith che scherza con i suoi follower su Instagram.

Il momento non è dei più ilari, ma l’attore ha grande senso dell’umorismo e posta la foto della colonscopia alla quale è stato sottoposto in una clinica di Miami. Will presenta poi il suo medico con un’altra battuta: “Lui è il Martin Scorsese del mio sedere“.

Insomma, un post scherzoso che porta però un messaggio importante: “La mia dottoressa mi ha consigliato di farlo, lo screening e la diagnosi precoce salvano vite umane”.

