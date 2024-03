“È DIFFICILE LAVORARE CON LEADER CHE HANNO COME OBIETTIVO DISTRUGGERE IL M5S” – GIUSEPPE CONTE, ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MICHELE AINIS, LANCIA UNA BORDATA A CALENDA E FA CAPIRE CHE LA STRADA PER IL CAMPO LARGO È TORTUOSA – PRODI LO STUZZICA: “SE VOLETE VINCERE DOVETE METTERVI D'ACCORDO, SE VOLETE PERDERE CONTINUATE COSÌ. LA SOLUZIONE PER UN'ALLEANZA? È NEL CERVELLO DI CONTE” – LA REPLICA DI PEPPINIELLO APPULO: “MAGARI AVESSI LA SOLUZIONE NEL MIO CERVELLO...”

PRODI A CONTE, SE VOLETE VINCERE METTETEVI D'ACCORDO

romano prodi (2)

(ANSA) - "Se volete vincere dovete mettervi d'accordo, se volete perdere continuate così". Lo ha detto Romano Prodi rivolgendosi al residente del M5s, Giuseppe Conte, alla presentazione del libro "Capocrazia" di Michele Ainis, a Roma, parlando delle alleanze nel campo largo. Alla presentatrice che chiedeva come potesse nascere l'alleanza del campo largo, Prodi ha risposto: "la risposta non è nel libro di Ainis ma nel cervello di Conte".

CONTE, DIFFICILE ALLEARSI CON CHI VUOLE DISTRUGGERE M5S

giuseppe conte 4

(AGI) - Per fare vincere il centrosinistra "magari" avessi la soluzione "nel mio cervello. Avremmo gia' risolto". "Per me fare politica e' cercare di afferrare dei principi e poi declinarli in obiettivi precisi da perseguire Noi non esprimiamo veti. Non e' nei nostri obiettivi. Nel nuovo corso c'e' una politica col sorriso che vuole rispettare gli altri ma e' difficile se devi lavorare con leader che dichiarano che il loro obiettivo non e' una competizione sana ma e' distruggere il M5s".

Lo dice il leader M5s, Giuseppe Conte alla presentazione del libro di Michele Ainis in corso alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea a Roma riferendosi al campo del centrosinistra anche in vista delle prossime elezioni regionali.

CONTE, SE SI CANNONEGGIA M5S CAMPO LARGO NON FUNZIONA

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE

(AGI) - Nella campagna elettorale per il voto in Abruzzo "sono stato cannoneggiato, io e il M5s. Ma i cittadini come fanno a votare se vieni dipinto come il disastro del sistema italiano. Non e' credibile. Se non c'e' coerenza nel progetto e concretezza, allargare questo campo per una sommatoria politica non funziona". Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte alla presentazione del libro di Michele Ainis in corso alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea a Roma lamentando il 'fuoco amico' subi'to, a suo dire, da altre forze politiche che componevano il cosiddetto campo larghissimo a sostegno di D'Amico.

