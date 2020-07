“DILETTA LEOTTA È UNA GRAZIA DI DIO E DEI CHIRURGHI” - VESPA IMPIETOSO CONTRO LA CONDUTTRICE NEL SUO NUOVO LIBRO, “BELLISSIME” - BRU-NEO LANCIA UNA STOCCATA ALLA LEOTTA SFRUTTANDO IL PARAGONE CON SOPHIA LOREN: “IL NASO NON SE LO FECE MODIFICARE E IL MONDO CONTINUA A FARLE L’INCHINO…”

In “Bellissime” Bruno Vespa, il conduttore di “Porta a porta”, ha definito la presentatrice di Dazn e Radio 105 “grazia di Dio e dei chirurghi”.

E non le ha risparmiato un impietoso confronto con Sophia Loren. Il giornalista e conduttore televisivo Bruno Vespa ha parlato anche di Diletta Leotta in “Bellissime – Le donne dei sogni italiani dagli anni ’50 a oggi”, il suo ultimo libro per Rai Libri, che arriva sugli scaffali e negli store dal 2 luglio.

Nel volume, lo storico padrone di casa di “Porta a Porta” su Rai 1 ha parlato di icone di sensualità femminile dello spettacolo italiano come Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Valeria Marini, Claudia Cardinale, Marisa Allasio, Laura Antonelli, Belén Rodriguez, le sorelle Kessler, Edwige Fenech e, per l’appunto, anche la conduttrice di Dazn e Radio 105.

In particolare, la Leotta è un simbolo di seduzione ai tempi di Instagram: la showgirl non fa in tempo a pubblicare una foto o una Story sui social che viene travolta da like, cuoricini, apprezzamenti, battute maliziose e, in certi casi, commenti ai limiti del buon gusto.

“Di mestiere appare e gli uomini la guardano, anzi no, la fissano”, ha commentato Vespa. Il conduttore di “Porta a Porta” ha parlato di Diletta come “grazia di Dio e dei chirurghi” e ha fatto un confronto con un mito italiano “classico” come Sophia Loren (“Il naso non se lo fece modificare e il mondo continua a farle l’inchino”, ha scritto).

Proprio sulla bellezza la Leotta aveva incentrato il suo ormai noto monologo, declamato a Sanremo 2020. “Capita, non è un merito”, aveva detto Diletta sul palco dell’Ariston. “Certo, è un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui”.

Aveva poi concluso la conduttrice:

“Il tempo passa per tutti ma non passa per tutti allo stesso modo, e mia nonna (seduta in platea, ndr) ha vissuto alla grande. Io non ho paura, perché lei mi ha insegnato ad essere diversamente bella”

