“È UN DISASTRO NAZIONALE” – ETTY, LA NONNA MATERNA DEL PICCOLO EITAN, PARLA A RETI UNIFICATE DOPO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE ISRAELIANO CHE HA STABILITO CHE IL PICCOLO DEVE TORNARE IN ITALIA: “SIAMO UNA FAMIGLIA IN LUTTO E I BIRAN STANNO DISTRUGGENDO ANCHE L'IMMAGINE DI MIA FIGLIA. LO STATO DI ISRAELE HA DECISO DI PORTARMI VIA MIO NIPOTE, UNA SCELTA DETTATA DA CONSIDERAZIONI POLITICHE PER I RAPPORTI CON L'ITALIA. PERCHÉ NON HANNO CHIESTO A EITAN DOVE VUOLE VIVERE?” CERTO, DOPO IL LAVAGGIO DEL CERVELLO…

Davide Frattini per il “Corriere della Sera”

EITAN CON I NONNI

Sono le origini della nonna Etty ad aver garantito la cittadinanza italiana al piccolo Eitan, gli antenati passati da Livorno prima di andare in Nord Africa e da lì immigrare in Israele. «Sono contenta di quel doppio passaporto per la mia famiglia, ma sono ebrea e israeliana, voglio che mio nipote cresca qui secondo le tradizioni del suo popolo».

Schmuel Peleg entra in tribunale

Lo ha ripetuto nelle interviste, lo ha urlato fuori dall'aula del tribunale, ancora più agitata, agguerrita e determinata dell'ex marito Shmuel che pure è stato il parente coinvolto nelle udienze. Lui, una condanna in passato per maltrattamenti contro Etty, ha raccontato di essere «un uomo che non ha più nulla da perdere», come se fosse inevitabile che gli toccasse quella missione per portare via dall'Italia il bambino di sei anni, metterlo su un aereo privato all'aeroporto di Lugano e arrivare con lui nell'appartamento di Petah Tikva, quartiere Oasi del giardino, più palazzoni bianchi e cemento che piante.

Aja Biran 3

Una missione da «salvatore» come si è autodefinito - «da grande Eitan mi ringrazierà» - per cui è indagato dalla Procura di Pavia ed è stato interrogato dalla polizia israeliana. «La sentenza è un disastro nazionale» ha attaccato Etty che è apparsa ai telegiornali con «un appello al popolo».

«Lo Stato di Israele ha deciso di portarmi via mio nipote, che è l'ultima parte rimasta di mia figlia, una scelta dettata da considerazioni politiche per i rapporti con l'Italia. La giudice non ha affrontato la questione del futuro e del benessere di Eitan. Perché non hanno chiesto a lui dove vuole vivere? Combatterò fino all'ultima goccia di sangue per il suo diritto a crescere qui come avrebbero voluto i genitori».

SHMUEL PELEG EITAN

È attorno a questo desiderio di Tal e Amit, la madre e il padre di Eitan morti sul Mottarone, che gli strateghi assunti dai Peleg hanno costruito la comunicazione: «Avevo già acquistato un'auto per quando sarebbero ritornati. Adesso è ferma nel parcheggio» ha raccontato Etty.

La questione è stata portata anche davanti alla giudice Iris Ilotovich Segal, al punto che durante la prima udienza la nonna si è precipitata in tribunale e ha inveito contro Avi Himi, uno dei legali dei Biran: «Siamo una famiglia in lutto, abbiamo perso tre generazioni e adesso state distruggendo anche l'immagine di mia figlia».

Etty Peleg, la nonna materna di eitan

Come a dire a lui e agli altri avvocati che seguono il lato paterno: state uccidendo Tal una seconda volta. Forse perché hanno cercato di dimostrare con i documenti e le testimonianze che la coppia non voleva tornare e che erano stati loro due a iscrivere Eitan in una scuola cattolica e non - come hanno sostenuto i Peleg - la zia Aya dopo la strage sulla cabinovia.

SHMUEL E TAL PELEG

È stata sempre Etty a presentarsi dieci giorni fa in un comando della polizia a Tel Aviv per accusare Aya di aver rubato gioielli, iPad, macchine fotografiche dall'appartamento di Tal e Amit. La denuncia è stata un ulteriore tentativo di impedire a quella che è la tutrice legale del bambino di tornare in Italia con lui.

