“UN DISSING INFINITO TRA FEDEZ E LA SUA COERENZA” – SELVAGGIA LUCARELLI GODE PER LE INTERCETTAZIONI TRA GLI ULTRAS DEL MILAN E L’EX SIGNOR FERRAGNI. E AFFONDA IL COLPO: “DOMENICA SCORSA, INSIEME AL BODYGUARD E AMICO INSEPARABILE CHRISTIAN ROSIELLO (ARRESTATO IERI), ARRIVA A ROMA PER INAUGURARE UNA CASA FAMIGLIA IN UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. FEDEZ HA UN CONCETTO CURIOSO DI LEGALITÀ: GLI IMMOBILI VANNO CONFISCATI AI CRIMINALI, MA SE I CRIMINALI SONO AMICI SUOI, BISOGNA AIUTARLI NELLA GESTIONE DI IMMOBILI…”

Estratto dell'articolo di Selvaggia Lucarelli per “il Fatto quotidiano”

SELVAGGIA LUCARELLI A BALLANDO CON LE STELLE

L’arresto dei 18 ultrà legati alle curve di Inter e Milan è una questione molto seria, ma il passaggio dell’ordinanza dedicato alle intercettazioni tra il capo ultrà Luca Lucci e Fedez ha anche dei risvolti comici.

Il primo riguarda una scoperta: ora sappiamo che il 12 dicembre 2023, tre giorni prima del Pandorogate […], Fedez voleva coinvolgere Luca Lucci in una ipotetica operazione di beneficenza legata alla sua bibita Boem.

In effetti Lucci ha proprio le sembianze del benefattore e filantropo, se non fosse per quelle trascurabili condanne per droga e per aver fatto perdere un occhio a un interista. Ma chissà, forse ha tolto un occhio per regalarlo a qualcuno che ne aveva più bisogno.

Islam Hagag Christian Rosiello FEDEZ

Poi, il 15 dicembre scoppia appunto il Pandorogate e il 2 gennaio Fedez telefona a Lucci: pur di non rimanere solo in casa con la moglie in tuta grigia, implora il capo ultrà di poter andare a casa sua.

“Posso venire con un mio caro amico? Che non mi va di guidare che non sono bravo a guidare la sera eh hai capito, faccio cagare”, chiede. […] Ma la parte più bella riguarda la sua idea di aiutare Lucci a gestire il locale milanese Old Fashion intercedendo per il noto pregiudicato con Stefano Boeri.

luca lucci

Lucci […] pensa a un prestanome: “ ...tu sai già a chi farlo gestire? Perché io una persona l’avrei…”. Sarebbe tutto già surreale se non si aggiungesse un passaggio: domenica scorsa, insieme al suo bodyguard e amico inseparabile Christian Rosiello (arrestato ieri), Fedez arriva a Roma per inaugurare la casa famiglia dell’associazione Andrea Todisco in un immobile confiscato alla criminalità organizzata […].

FEDEZ E LAZZA - LANCIO DI BOEM

Insomma, Fedez ha un concetto curioso di legalità: gli immobili vanno confiscati ai criminali, ma se i criminali sono amici suoi, bisogna aiutarli nella gestione di immobili. Un dissing infinito quello tra Fedez e la sua coerenza.

Christian Rosiello FEDEZ IN BARCA CON GLI ULTRAS DEL MILAN salvini luca lucci fedez ultras milanisti Fedez con gli ultras Christian Rosiello e Islam Hagag detto Alex Cologno pestaggio di cristiano iovino pestaggio di cristiano iovino Fedez al suo fianco Christian Rosiello e il rapper Taxi B fedez Christian Rosiello fedez Christian Rosiello selvaggia lucarelli