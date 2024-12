“DOBBIAMO PASSARE AD UNA MENTALITÀ DI GUERRA" - IL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO, MARK RUTTE, CI SPINGE A INDOSSARE L'ELMETTO: "NON CI SONO MINACCE IMMINENTI AGLI ALLEATI DELLA NATO: LA NOSTRA DETERRENZA AL MOMENTO VA BENE MA MI PREOCCUPO PER IL FUTURO, NON SIAMO PRONTI PER QUELLO CHE PUÒ ACCADERE FRA 4-5 ANNI” – “PER LA SPESA IN DIFESA SERVE MOLTO PIÙ DEL 2% DEL PIL” (LIMITE CHE LA GRAN PARTE DEI PAESI EUROPEI COMUNQUE NON RISPETTA) – POI SFERZA LE AZIENDE DELLA DIFESA: "SMETTETE DI LAMENTARVI E INIZIATE A PRODURRE" - IL POLACCO TUSK SMENTISCE L’INVIO DI TRUPPE IN UCRAINA…

RUTTE, 'DOBBIAMO PASSARE AD UNA MENTALITÀ DI GUERRA'

(ANSA) - "Non siamo in guerra ma non siamo nemmeno in pace. Non ci sono minacce imminenti agli alleati della Nato: la nostra deterrenza al momento va bene ma mi preoccupo per il futuro, non siamo pronti per quello che può accadere fra 4-5 anni". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte all'evento del Carnegie Europe a Bruxelles. "Il pericolo viene verso di noi velocemente, quello che è successo in Ucraina può accadere qui: possiamo prevenire una guerra sul territorio della Nato ma dobbiamo passare ad una mentalità di guerra".

RUTTE, 'PER LA SPESA IN DIFESA SERVE MOLTO PIÙ DEL 2%'

(ANSA) - "Abbiamo alzato la spesa militare, ma spendiamo meno che nella Guerra Fredda. Allora gli europei spendevano più di 3%. Con quella mentalità abbiamo vinto. Ma la spesa è scesa con la caduta della cortina di ferro. Nel 2023 abbiamo deciso di spendere almeno il 2%. Ora serve molto di più. I paesi europei spendono il 25% in media in welfare ma abbiamo bisogno di una piccola parte per la difesa: può essere difficile nel medio periodo ma essenziale nel lungo". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte all'evento del Carnegie Europe a Bruxelles appellandosi ai cittadini europei.

RUTTE ALL'INDUSTRIA DELLA DIFESA, 'SMETTETE DI LAMENTARVI'

(ANSA) - "All'industria della difesa dico: smettete di lamentarvi e iniziate a produrre". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte all'evento del Carnegie Europe a Bruxelles. "Innovate, prendete rischi, i soldi sono sul tavolo e aumenteranno, quindi aumentate i turni, accrescete la produzione".

UCRAINA: TUSK, 'CON MACRON DISCUSSO DI POSSIBILE INVIO PEACEKEEPER IN CASO TREGUA'

(Adnkronos/Afp) - Il Premier polacco Donald Tusk ha reso noto di aver "discusso" con il Presidente francese Emmanuel Macron della possibilità di inviare una forza di peacekeeping in Ucraina nel caso fosse raggiunta una tregua o la pace. "Vorrei tagliare corto sulle speculazioni di una presenza potenziale di militari di un Paese o dell'altro in Ucraina, una volta instaurata la tregua o un cessate il fuoco. Il Presidente Macron ne è al corrente e ne abbiamo discusso", ha detto Tusk, precisando che Varsavia "per il momento non prevede un tale passo".

TUSK AFFERMA CHE NON È PREVISTO L'INVIO DI TRUPPE POLACCHE IN UCRAINA IN CASO DI CESSATE IL FUOCO

Traduzione di un estratto dell’articolo di Barbara Erling e John Irish per Reuters

La Polonia non ha intenzione di inviare truppe in Ucraina, ha dichiarato giovedì il primo ministro Donald Tusk, in mezzo alle speculazioni secondo cui le potenze occidentali potrebbero mettere gli stivali sul terreno se si raggiunge un cessate il fuoco.

Tusk ha parlato insieme al Presidente francese Emmanuel Macron, in visita a Varsavia. I diplomatici hanno detto che l'idea di inviare truppe europee in Ucraina se ci sarà un cessate il fuoco e un accordo di pace tra Ucraina e Russia sarà all'ordine del giorno.

“Per tagliare le speculazioni sulla potenziale presenza di questo o quel Paese in Ucraina dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco... le decisioni riguardanti la Polonia saranno prese a Varsavia e solo a Varsavia”, ha detto Tusk. “Per ora non abbiamo in programma azioni di questo tipo”.

Macron ha detto che spetta all'Ucraina decidere quali concessioni vuole fare per la pace, ma per la sicurezza dell'Europa i cittadini del continente nel suo complesso devono assumersi la responsabilità. […]

CROSETTO,'ITALIA DISPONIBILE AL PEACEKEEPING IN UCRAINA'

(ANSA) - "Io spero di parlare di pace, di peacekeeping il prima possibile in Ucraina, ma anche a Gaza e in Libano. Noi siamo disponibili a svolgere questo ruolo, che è un ruolo nel quale ci siamo sempre distinti come nazione". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un colloquio con i cronisti dopo il 20/mo vertice 5-5 dei ministri della Difesa a Madrid, rispetto alla possibilità di dispiegare forze di peacekeeping in Ucraina, tema che dovrebbe essere discusso nell'incontro odierno a Varsavia tra il presidente francese Macron e il premier polacco Tusk.

