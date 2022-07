18 lug 2022 13:14

“DOBBIAMO PREPARARCI A MISURE DA AUSTERITY COME NON ABBIAMO MAI VISTO NEGLI ULTIMI 50 ANNI” - IL PRESIDENTE DI NOMISMA ENERGIA DAVIDE TABARELLI: “UN LOCKDOWN ENERGETICO È UN RISCHIO CONCRETO. SE LA RUSSIA CI TAGLIA TUTTE LE FORNITURE DI GAS, POTREMMO ESSERE COSTRETTI PER ALCUNI GIORNI A CHIUDERE LE SCUOLE, GLI UFFICI PUBBLICI E LE FABBRICHE, PROPRIO COME DURANTE LA PANDEMIA - PER DIVENTARE INDIPENDENTI DALLA RUSSIA SERVIRANNO QUATTRO O CINQUE ANNI. ABBIAMO IL PIÙ GRANDE GIACIMENTO SU TERRA IN EUROPA, QUELLO IN BASILICATA, MA HA UNA PRODUZIONE LIMITATA CHE NON ARRIVA A 100MILA BARILI. IN ITALIA TUTTI SONO CONTRO LE TRIVELLE…”