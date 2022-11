“DOPO LA ROTTURA NON HO AVUTO NESSUNA RELAZIONE” – TOMASO TRUSSARDI SMENTISCE I GOSSIP CHE LO VORREBBERO A FIANCO DI UN’EX “DAMA” DI “UOMINI E DONNE” DOPO LA FINE DEL MATRIMONIO CON LA HUNZIKER: “MI SENTO TEMPORALMENTE INADATTO A QUALSIASI TIPO DI RELAZIONE CON UNA DONNA DIVERSA DA MICHELLE”. POI LA STOCCATA A GIOVANNI ANGIOLINI, FLIRT A FAVORE DI OBIETTIVO DELL’EX MOGLIE: “NON È UNA PERSONA PERBENE. SI È INSINUATO IN…”

Michela Proietti per www.corriere.it

tomaso trussardi e michelle hunziker

Tomaso Trussardi rompe il silenzio sulle tante indiscrezioni legate alla separazione dalla conduttrice svizzera naturalizzata italiana Michelle Hunziker. Dopo l’intervista esclusiva rilasciata al Corriere a poche settimane dalla rottura con la madre delle sue figlie Sole e Celeste, torna a parlare, stavolta per chiarire alcuni punti. «Leggo tante cose legate alla mia separazione da Michelle e mi trovo mio malgrado a gestire una comunicazione “pop” che si addice poco a un imprenditore e di più a un personaggio noto o dello spettacolo, realtà alle quali non appartengo. Eppure per il bene della serenità familiare voglio mettere alcuni puntini sulle i».

michelle hunziker giovanni angiolini 2

«Nessuna relazione dopo Michelle»

Prima di tutto Tomaso Trussardi sgombra il campo dal gossip, come quello che recentemente lo avrebbe visto in coppia con una ex concorrente di Uomini e Donne Pamela Barretta: «Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse».

«Tra di noi una persona poco perbene»

michelle hunziker e tomaso trussardi 9

Il riferimento è al flirt che la conduttrice ha avuto con il chirurgo sassarese Giovanni Angiolini e che ora sarebbe stato archiviato. «Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene». Sulle continue voci che vorrebbero Tomaso e Michelle di nuovo insieme l’imprenditore puntualizza: « Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso». La coppia che si è sposata il 10 ottobre del 2014 per anni è stata considerata una delle coppie più belle dello star system: almeno fino allo scorso gennaio, quando hanno comunicato la decisione di lasciarsi.

michelle hunziker e tomaso trussardi 7

«Strumentalizzati dai social»

Una separazione che ha generato un vero e proprio tsunami mediatico, con indiscrezioni e rumors, a volte nati anche attraverso Instagram. Proprio nelle scorse ore la showgirl ha postato sui social le immagini della nuova casa, con una frase che lascia intendere una libertà e un equilibrio ritrovati: anche su questo Tomaso Trussardi vuole fare chiarezza. «Ogni nostra foto o frase viene strumentalizzata, vengono attribuiti significati a parole che vanno al di là delle reali intenzioni. Io e Michelle abbiamo un dialogo aperto e maturo e le cose che dobbiamo dirci possiamo comunicarcele di persona, non abbiamo certo bisogno dei social».

