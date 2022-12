Romina Marceca per “la Repubblica – ed. Roma”

alessia sbal 2

Una chiamata decisiva che è la svolta investigativa sulla morte di Alessia Sbal. È quella in cui Alessia parla per un minuto con il 112. È a cavallo tra le 20,39 e le 20,40 del 4 dicembre. E che, adesso, diventa una prova schiacciante su quello che da omicidio stradale presto potrebbe trasformarsi in accusa di omicidio volontario. Repubblica ha avuto modo di conoscere il contenuto di quella chiamata e delle altre tra Alessia e il 112. «Dove vai, dove vai? Fermati, fermati, non mi venire addosso. Fermati! » , è quanto ha detto Alessia mentre era in linea prima che quella chiamata venisse interrotta bruscamente. Alle 20,42 e alle 20,43 cadono nel vuoto le due telefonate da parte del 112.

LA DINAMICA DELL INCIDENTE DI ALESSIA SBAL

Una quinta telefonata è da parte di un automobilista che dice al numero di emergenza: « Sono qui sul Gra, un camionista ha travolto una donna». Ma ecco cosa è successo poco prima e che Repubblica è stata in grado di ricostruire da sue fonti e grazie a un testimone, Paolo Piccini.

Lo scontro

alessia sbal 5

Alessia Sbal era alla guida della sua Panda grigia sul Gra, in direzione della Flaminia. Alle 20,32 riceva la telefonata da un'amica, non risponde. Alle 20,34 la richiama. Durante la conversazione Alessia urla: « Mi ha speronato. Oddio questo camion mi ha preso». È la frase che dà il via alla follia che ne consegue.

ALESSIA SBAL (AL CENTRO) CON LA MADRE E LA SORELLA

Sono le 20,38 di domenica. Alessia, ha raccontato Paolo Piccini a Repubblica, è stata presa nella parte anteriore destra della sua auto da «un tir con tante luci led, era illuminatissimo » . Quel tir, che viaggiava sulla corsia interna, all'improvviso è finito sulla corsia centrale dove c'era la macchina di Alessia Sbal. « Ho visto alcuni pezzi di fanalino e di parafango finire per strada».

L'inseguimento

Alessia Sbal resta sotto shock ma reagisce. Secondo quanto racconta Paolo Piccini, che era con la sua auto vicino alla Panda della Sbal, «quella donna era arrabbiata e ha ingranato la marcia». Tutto accade in pochi secondi. Alessia ha iniziato a inseguire quel tir che stava andando via. L'ha superato e lo ha costretto a fermarsi nella corsia di emergenza. « Li ho visti rallentare entrambi » , ricostruisce Paolo Piccini.

alessia sbal 4

A quel punto le auto dietro alla Sbal e al camionista rallentano. Sono momenti concitati sotto la pioggia, lieve, che comunque impone prudenza. Alessia chiama per la prima volta il 112, sono le 20,39. Resta in linea 23 secondi e dice di avere avuto un incidente con un camionista. In sottofondo si sente la voce di un uomo che urla: « Non c'entro niente, non è vero».

La sosta

A questo punto il racconto del super testimone si ferma. Piccini non vede scendere dall'auto Alessia Sbal, passa oltre con la sua auto. Ma Repubblica grazie alle testimonianze raccolte in questi giorni, anche nella famiglia di Alessia, può ricostruire che Alessia è scesa dalla sua auto indossando un giubbotto catarifrangente. Era ben visibile in strada. È in quel momento, tra le 20,39 e le 20,40, che Alessia viene richiamata dal 112 e resta in linea per un minuto. È durante quella telefonata che dice le ultime parole prima di morire.

incidente alessia sbal

L'omicidio

Alessia si trova davanti a Flavio Focassati, attualmente accusato di omicidio stradale, i due molto probabilmente hanno una discussione. Alessia è al telefono con il 112 e dice quella frase: «Fermati, non mi venire addosso » . La chiamata viene interrotta. Il 112 la richiama alle 20,42 e alle 20,43. Alessia è già morta

alessia sbal 3 alessia sbal 1