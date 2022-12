“DA DOVE VIENI VERAMENTE? SEI CARAIBICA? AFRICANA?” – SCOPPIA UN NUOVO SCANDALO RAZZISMO A BUCKINGHAM PALACE! L'83ENNE LADY SUSAN HUSSEY, DAMA DI COMPAGNIA DELLA REGINA ELISABETTA E MADRINA DI WILLIAM, HA FATTO IL TERZO GRADO A NGOZI FULANI, CAPO DI UN’ORGANIZZAZIONE UMANITARIA, CHE HA RACCONTATO: "MI SONO SENTITA SOTTO PROCESSO. UN'OSPITE SGRADITA" - LA VECCHIETTA È STATA COSTRETTA A DIMETTERSI, I WINDSOR CI HANNO MESSO UNA PEZZA SCUSANDOSI, MA IL CASO POTREBBE METTERE IN IMBARAZZO KATE E WILLIAM, IN VIAGGIO NEGLI USA… - VIDEO

C’è un grosso caso di presunto razzismo a Buckingham Palace. Una delle storiche dame di compagnia della regina Elisabetta e madrina del principe William, Lady Susan Hussey, è stata accusata di aver chiesto più volte a una donna nera britannica da dove venisse e se fosse “africana” o “caraibica”. (…)

La donna che ha scatenato il putiferio si chiama Ngozi Fulani, è a capo della organizzazione umanitaria "Sistah Space” contro gli abusi domestici e sessuali subiti da donne di origine africana e ieri è andata a Buckingham Palace per un evento. (…)

Lady Hussey: “Da dove viene?”

Fulani: "Sistah Space”

Lady Hussey: “No, intendo dire.. che origini ha?”

Fulani: “Viviamo ad Hackney” (quartiere a nord di Londra, ndr)

Lady Hussey: “No, voglio dire… di quale zona dell’Africa è lei?"

Fulani: “Non lo so, non ho queste informazioni" (sulla mia famiglia, ndr)

Lady Hussey: “Beh, ma dovrebbe saperlo. Da dove viene?"

Fulani: “Sono di qui. Regno Unito”.

Lady Hussey: “No, ma di che nazionalità è lei?"

Fulani: “Sono nata qui, sono britannica"

Lady Hussey: “No, da dove viene davvero? La sua gente di dov’è?”

Fulani: “La sua gente? Signora, ma che dice!”

Lady Hussey: “Ok, allora la sfido a dirmi di più sulle sue origini. Quando è arrivata qui per la prima volta?"

Fulani: “Signora! Sono britannica, i miei genitori arrivarono in Gran Bretagna negli anni Cinquanta quando…"

Lady Hussey: “Ah, ecco, lo sapevo che saremmo arrivati a questo punto: lei è caraibica!"

Fulani: “No, signora. Sono di origine africana, di discendenza caraibica e sono da sempre britannica”.

Lady Hussey, 83 anni, nome completo Susan Katharine Hussey "Baronessa Hussey of North Bradley”, moglie del barone Marmaduke Hussey a capo del board della Bbc dal 1986 al 1996, ha chiesto scusa e si è dimessa: “Le mie scuse più profonde per il dolore che ho provocato: lascerò immediatamente il mio ruolo”.

Di certo, però, resta la macchia per la Buckingham Palace e tutta la Famiglia reale, che è stata accusata più volte di razzismo negli ultimi tempi, nonostante re Carlo III, sin da giovane, sia sempre stato sempre straordinariamente aperto, tollerante e inclusivo di ogni cultura o religione. Una delle grandi accusatrici di recente è stata proprio sua nuora Meghan Markle, che due anni fa, in una esplosiva intervista rilasciata a Oprah Winfrey insieme al marito principe Harry, accusò un anonimo membro della famiglia reale britannica di razzismo contro suo figlio Archie.

“Quelli di Lady Hussey sono stati commenti inaccettabili e decisamente spiacevoli”, ha commentato ufficialmente Buckingham Palace, “abbiamo aperto un’indagine su questo caso che prendiamo in seria considerazione: per noi la diversità e l’incisività sono questioni fondamentali". “Il razzismo non ha posto nella nostra famiglia”, si è affrettato a dichiarare il principe William, in partenza per gli Stati Uniti per la cerimonia del suo premio ambientalista Earthshot Prize a New York il prossimo 8 dicembre. (…)

Da Ansa

Si allarga come una macchia anche sulla prima visita negli Usa del principe William da erede al trono britannico - segnata oggi da una tappa a Boston assieme alla consorte Kate - la nuova bufera sul tema del "razzismo istituzionale" a corte che scuote Buckingham Palace. Bufera non destinata a spegnersi sui media all'indomani dell'esplosione dello scandalo scatenato da lady Susan Hussey. (…)

"Non è stato solo un caso individuale, si tratta di un esempio di razzismo istituzionale", ha dichiarato Fulani all'Independent, auspicando un cambiamento "di cultura" a palazzo. Per poi aggiungere oggi in un'intervista alla Bbc d'essersi sentita al centro di "un interrogatorio", vittima di "un abuso, anche se non di una violenza", tale da farla percepire come ospite sgradita "in uno spazio non mio".

(…) Un'altra attivista, Mandu Reid, ha parlato stamane a Sky News dell'episodio di martedì come di un qualcosa che "corrobora" le accuse lanciate a suo tempo dai ribelli Harry e Meghan in una contestata intervista a Oprah Winfrey sulle tracce di "razzismo" attribuito a un anonimo membro della medesima famiglia reale. Sospetto che potrebbe fra l'altro riemergere nella docu-serie sulla vita americana dei duchi di Sussex, dopo lo strappo dalla dinastia e il trasloco in California del 2020, in onda dalla settimana prossima su Netflix. (…)

