“DOVEVO UCCIDERE SEI DONNE IN SEI MESI PER POTER VINCERE ALLA LOTTERIA” – IN GRAN BRETAGNA UN 19ENNE HA UCCISO DUE SORELLE A COLTELLATE DOPO AVER FATTO “UN PATTO CON IL DIAVOLO”: IL PIANO DI MORTE PREVEDEVA L’OMICIDIO DI ALTRE QUATTRO DONNE, MA È STATO FERMATO GRAZIE ALLE TRACCE DI DNA TROVATE SULLA SCENA DEL DELITTO – A CASA DELL’ASSASSINO C'ERANO INQUIETANTI BIGLIETTI CON PROMESSE DI OFFERTE DI SANGUE E…