A “DRITTO E ROVESCIO” BOTTA E RISPOSTA TRA PAOLO DEL DEBBIO E IL RENZIANO GIANFRANCO LIBRANDI SUGLI AIUTI ALL’ITALIA DALL’ESTERO - IL CONDUTTORE: “CON L'ALBANIA BISOGNA ESSERE RICONOSCENTI. SI TRATTA DI UN PAESE IN DIFFICOLTÀ E GENEROSO CHE HA INVIATO AIUTI…” - LIBRANDI RIBATTE: “ANCHE NOI LO SIAMO STATI CON LORO” - DEL DEBBIO: “NOI LO SIAMO STATI ANCHE CON LA GERMANIA. NEL ‘53 ABBIAMO TAGLIATO IL DEBITO DI GUERRA E NEL ’92 ABBIAMO PAGATO LA RIUNIFICAZIONE” - VIDEO

ZITTITO IL DEPUTATO DI ITALIA VIVA pic.twitter.com/YH4Yqi6zvO — Lega - Salvini Premier (@LegaSalvini) April 3, 2020

Paolo Del Debbio sugli aiuti negati dall'Unione europea, spinta dai falchi tedeschi, perde la pazienza. Il tema è ormai ben noto: l'Ue ha sbattuto la porta in faccia ai paesi, come l'Italia, martoriati da un'emergenza globale. "No agli eurobond", questa la sentenza della Germania in merito a quel provvedimento in grado di concedere più liquidità a chi è in difficoltà. "Con l'Albania bisogna essere riconoscenti - ha detto il conduttore di Dritto e Rovescio in diretta -. Si tratta di un paese in difficoltà e generoso che ha inviato aiuti alla Lombardia e...".

Ma Del Debbio non ha fatto in tempo a finire la frase che subito Gianfranco Librandi lo ha interrotto: "Anche noi siamo stati generosi con loro", ha affermato il deputato di Italia Viva mandando su tutte le furie il conduttore: "Anche con la Germania siamo stati generosi, nel '53 abbiamo tagliato quel debito della Guerra e nel '92 abbiamo pagato la riunificazione". E chissà se questo dettaglio possa far ricredere il renziano che, come il suo leader, è ancora convinto del buonismo europeo.