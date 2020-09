"RASSEGNATEVI. CHE, VI PIACCIA O NO, NELLA VITA SIAMO TUTTI UN PO' FOGNINI" – IL TENNISTA LIGURE SI RACCONTA IN UN LIBRO – "QUANTE RACCHETTE HO FRANTUMATO PER TERRA? MAI ABBASTANZA. PRIMA DELLA VITTORIA A MONTECARLO VEDEVO TUTTO NERO, ERO FRUSTRATO. È STATA BRAVA FLAVIA: UNA MOGLIE CHE NON AVESSE FATTO LA TENNISTA, MI AVREBBE PIANTATO. NON SONO COME AGASSI. SARO' SEMPRE GRATO AL TENNIS. CON UN’ALTRA TESTA AVREI VINTO DI PIU’? DIVENTARE COME MI VOGLIONO GLI ALTRI MI FAREBBE STARE MALE - LA PARTITA PIU’ BELLA, L’AMORE PER DE ANDRE’, L’OPERAZIONE ALLE CAVIGLIE E QUELLO "SFIZIO”...