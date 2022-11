“EPSTEIN PUNTAVA A RICATTARE LA REGINA” - JOHN BRYAN, UOMO D'AFFARI STATUNITENSE ED EX AMANTE DI SARAH FERGUSON, “SCAGIONA” IL PRINCIPE ANDREA DALLE ACCUSE DI MOLESTIE E RIVELA CHE IL VERO OBIETTIVO DEL FINANZIERE PORCONE ERA ELISABETTA: “SE ANDREA FOSSE STATO COINVOLTO NELLE ORGE, EPSTEIN LO AVREBBE USATO PER CORROMPERE LA REGINA AFFINCHÉ PAGASSE MILIONI DI DOLLARI. ANDREA NON HA MAI AVUTO SOLDI. CREDO DAVVERO CHE EPSTEIN LE STESSE DANDO LA CACCIA ALLA REGINA, MA…”

Antonella Rossi per www.vanityfair.it

JOHN BRYAN SARAH FERGUSON

Non c'è pace per Andrea di York, improvvisamente finito di nuovo sotto i riflettori per via dello scandalo Epstein. Chiuso l'accordo milionario con Virginia Giuffrè, la donna che afferma di essere stata letteralmente venduta dal noto pedofilo al principe quando era ancora minorenne, adesso è un ex amante di Sarah Ferguson a riaprire le ferite, rivelando retroscena finora rimasti dietro le quinte.

John Bryan, uomo d'affari statunitense diventato famoso nel 1992, l'annus horribilis della Corona, per essere stato immortalato mentre succhiava un pollice a Fergie la rossa, e a lungo suo consulente finanziario, in una lunga intervista con il The Sun ha dichiarato come il vero obiettivo di Epstein non fosse Andrea, ma la regina Elisabetta. Il principe, in questa manovra, sarebbe stato solo una pedina, da sfruttare per via delle sue debolezze. «Era solo un piano di estorsione», ha detto Bryan.

IL PRINCIPE ANDREA CON JEFFREY EPSTEIN

Il meccanismo, per lui, era chiaro. Epstein attirava le ragazze nel suo giro di traffici sessuali, rimasto in piedi per trent'anni, faceva amicizia con uomini ricchi e poi li ricattava in cambio del suo silenzio. «Si pensava che fosse un mago delle tasse, ma era tutta una truffa». Di qui una certezza. «Credo che Andrea sia innocente. Se fosse stato davvero coinvolto nelle orge, come è stato affermato, allora Epstein lo avrebbe usato per corrompere la regina affinché pagasse milioni di dollari per proteggere la sua famiglia. Andrea non ha mai avuto soldi, li aveva sua madre. Credo davvero che Epstein le stesse dando la caccia, ma Andrea non gli ha mai dato le munizioni per farlo».

veglia regina elisabetta principe andrea

Andrea e Jeffrey Epstein, del resto, si sarebbero visti solo tre volte. Il primo incontro nel 1999, a New York, grazie a Ghislaine Maxwell, la donna di lui, recentemente condannata all'ergastolo per i traffici sessuali che gestiva insieme al compagno, poi a Sandringham, nel 2000, quando i due erano stati ospiti del principe per una battuta di caccia, e infine nel 2010, quando si sono visti per l'ultima volta, ancora a New York. In quell'occasione, Andrea tagliò i ponti con lui in modo definitivo. Questo però non lo ha salvato dallo scandalo. A coinvolgerlo, Virginia Giuffrè, che alla fine non lo ha portato in tribunale in cambio di una cospicua cifra di denaro (l'importo preciso non è mai stato reso noto).

la regina elisabetta e il principe andrea

Il principe, alla fine, è quello che ha pagato più di tutti i suoi presunti errori. Non ha più un compito all'interno della royal family, non può più utilizzare il titolo di «Altezza Reale» e presto potrebbe perdere anche il ruolo di Consigliere di Stato. «Non riavrai mai più il tuo ruolo», le parole di Carlo III, che avrebbro portato il quartogenito della sovrana alle lacrime. Il duro faccia a faccia, avvenuto tra i due in Scozia prima della scomparsa della madre, avrebbe scioccato Andrea, depresso e senza uno scopo di vita. Ora sta a lui riabilitarsi, da solo. Nella monarchia di Carlo non c'è posto per ombre e sospetti: il re vuole solo persone inattaccabili al suo fianco. E il fratello minore non fa più parte del suo circolo magico.

sarah ferguson al funerale della regina elisabetta regina elisabetta e il figlio andrea alla commemorazione del principe filippo 6 regina elisabetta e il figlio andrea alla commemorazione del principe filippo 3 sarah ferguson sarah ferguson Sarah Ferguson il principe andrea e la regina elisabetta principe andrea sarah ferguson Il principe Andrea e Sarah Ferguson regina elisabetta

jeffrey epstein con il principe andrea IL PRINCIPE ANDREA A CASA DI JEFFREY EPSTEIN il principe andrea piange al funerale della regina elisabetta