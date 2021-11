“EPSTEIN E TRUMP ERANO AMICI INTIMI. GIOCAVANO A CATTURARE LE RAGAZZE” - JILL HARTH, EX ORGANIZZATRICE DI CONCORSI DI BELLEZZA CHE HA DENUNCIATO L’EX PRESIDENTE PER MOLESTIE SESSUALI, RIVELA I DETTAGLI DEL RAPPORTO TRA IL PUZZONE E IL MILIARDARIO PORCONE: “ENTRAMBI SEDUCEVANO LE DONNE CON I LORO SOLDI. SI METTEVANO IN COMPETIZIONE PER CAPIRE CON CHI DEI DUE LA RAGAZZA SAREBBE ANDATA. ERANO ENTRAMBI A CACCIA DURANTE I CONCORSI CHE ORGANIZZAVO E…”

DAGONEWS

jeffrey epstein donald trump

Il "segugio" Donald Trump e il suo "gregario" Jeffrey Epstein si scatenavano insieme ai concorsi di bellezza.

A rivelarlo è Jill Harth, truccatrice di celebrità ed ex organizzatrice di concorsi, che ha raccontato come Trump abbia tentato di violentarla e molestarla sessualmente durante un periodo di cinque anni, secondo una causa intentata nel 1997, che è stata successivamente abbandonata. Ora parla della stretta amicizia di Epstein e Trump: «Entrambi seducevano le donne con i loro soldi. Era un gioco per catturare le ragazze e vedere con chi dei due sarebbe andata. Erano in competizione tra loro. Erano entrambi a caccia».

Secondo Harth, Trump era desideroso di essere coinvolto nei concorsi di bellezza, promettendo di ospitare e promuovere gli eventi che lei organizzava nei suoi hotel e casinò in tutto il mondo.

Trump, Melania, Epstein e Maxwell

Per Harth, Epstein era un "gregario di basso profilo" e Donald un "uomo invadente": «Non ho mai sentito che Jeffrey fosse aggressivo. Trump era molto invadente e molto prepotente. Jeffrey non era così, non era una persona appariscente, non diceva molto.

Jeffrey aveva contatti con Victoria's Secret e Donald si vantava: '”Conosci Jeffrey? Il mio amico può farti entrare in Victoria's Secret”. Lo ha fatto con tante ragazze. Quei due erano decisamente amici intimi, erano molto uniti, vivevano a due isolati di distanza a New York. Ora sta minimizzando perché, ovviamente, Epstein è considerato un pedofilo e non vuole essere messo nella stessa categoria.

donald trump e jill harth

Hanno sempre avuto donne intorno a loro. Non erano tutte adolescenti - ho avuto alcuni adolescenti agli eventi, ma erano per lo più di età compresa tra 18 e 30 anni. C'erano alcune minorenni, ho sempre avuto problemi a prenderle, perché dovevo guardarle come falchi. Sono sicura che è questo il motivo per cui a Donald piaceva l'attività del concorso. Voleva solo avere la scelta libera nella cucciolata».

donald trump ghislaine maxwell 1 jill harth il party di epstein e trump 11 il party di epstein e trump 10 donald trump jeffrey epstein 2 donald trump jeffrey epstein 3 il party di epstein e trump 7 donald trump il party di epstein e trump 2 il party di epstein e trump 1 il party di epstein e trump 3 il party di epstein e trump 4 il party di epstein e trump 5 il party di epstein e trump 6 il party di epstein e trump 8 il party di epstein e trump 9 donald trump con jeffrey epstein 1 jeffrey epstein donald trump donald trump a un concorso di bellezza