Il Brasiliano, Massimiliano Minnocci, è stato arrestato con l’accusa di violenza e lesioni personali gravi nei confronti della sua fidanzata che, sotto l'effetto di droga e alcol, avrebbe preso a bastonate. La ragazza, soccorsa in ospedale, è stata poi dimessa con trenta giorni di prognosi. […]

Algero Corretini, in arte 1727wrldstar ha commentato così a noi di MOW l’accaduto: “Secondo me lesioni è anche poco, perché lui è sempre stato un violento, maltrattamenti familiari lo dovrebbero aggiungere. Uno dei motivi per cui io l'ho scansato, e non siamo più a contatto da anni, è che tante persone, tante ragazze, mi hanno raccontato cose molto pesanti e gravi. Mi mandava video in privato di quello che faceva. È un mostro, oltre che un grande pezzo di mer*a”.

[…] Quando 1727 fu accusato di violenza ai danni della sua compagna, il Brasiliano usò queste parole: “Non si picchiano le donne, ha fatto una violenza a una ragazza che ogni volta che ne parla si mette a piangere. Non posso vedere una ragazza che piange, perché potrebbe essere mia sorella. Se avesse menato mia sorella io gli avrei sparato in faccia ad Algero. È stato veramente stupido”.

Ed ora, a ruoli invertiti, 1727wrldstar ha risposto così: “Chi punta il dito è il primo a puzzare. Non mi stupisce il fatto che prima o poi una ragazza abbia trovato il coraggio di denunciarlo, io ero a conoscenza di queste cose già da prima. Mi stupisce solamente il modus operandi, che è lo stesso di cui sono stato accusato io, “con il bastone”. Ha fatto esattamente quello che lui criticava a me, ha predicato il bene e razzolato il male. Chi sputa in aria poi gli ritorna il faccia”

