“ERA COME AVERE HARVEY WEINSTEIN SEDUTO SUL PETTO” – ANCHE HUGH GRANT E LA MOGLIE HANNO AVUTO IL CORONAVIRUS! IL RACCONTO DELL’ATTORE: “È INIZIATO TUTTO CON UNA SINDROME MOLTO STRANA, CONTINUAVO A SUDARE TERRIBILMENTE. NON SAPEVO COSA FOSSE, HO PERSO IL SENSO DELL’OLFATTO, NON RIUSCIVO A SENTIRE GLI ODORI E SONO ANDATO NEL PANICO. HO FATTO IL TEST DEGLI ANTICORPI SOLO UN MESE FA E…”

Simona Marchetti per www.corriere.it

hugh grant ospite di stephen colbert

Ha iniziato sudando copiosamente, poi quella sensazione strana di avere «Harvey Weinstein seduto sul petto» e alla fine la diagnosi di Covid-19: cosi Hugh Grant ha descritto il suo viaggio nel virus, che ha colpito lui e la moglie Anna Eberstein lo scorso febbraio, rivelando inoltre che un mese fa gli sono stati trovati ancora gli anticorpi del Coronavirus nel test a cui è stato sottoposto.

«I sintomi»

hugh grant e la moglie anna

«È iniziato tutto con una sindrome molto strana – ha raccontato il 60enne attore durante una partecipazione al “The Late Show With Stephen Colbert” – e continuavo a sudare terribilmente. Era come avere addosso un poncho di sudore ed era davvero imbarazzante.

Poi ho sentito i miei bulbi oculari diventare tre volte più grandi del normale e avevo questa sensazione come se un uomo enorme fosse seduto sul mio petto, Harvey Weinstein o qualcun altro. Non sapevo cosa fosse tutto questo, poi ho perso il senso dell’olfatto, non riuscivo più a sentire gli odori, nemmeno quelli più forti come il profumo Chanel N.5 di mia moglie e sono andato nel panico».

In quarantena con Anna

harvey weinstein elizabeth hurley hugh grant

A quel punto i medici hanno capito che quegli strani sintomi potevano essere riconducibili al Covid-19 e Grant è finito in quarantena insieme ad Anna, la produttrice televisiva svedese dalla quale ha avuto tre dei suoi cinque figli (gli altri due sono nati dalla sua relazione on-off con Tinglan Hong).

«Ho fatto il test degli anticorpi solo un mese fa – ha continuato il protagonista della miniserie tv “The Undoing – Le verità non dette” – e me li hanno trovati ancora, quindi adesso so che era quello. Ma mi sento orgoglioso dei miei anticorpi e spero di non contrarre di nuovo il virus in futuro».

