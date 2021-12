“ERA CONSAPEVOLE E SFRUTTAVA I LAVORATORI” - L’ORDINANZA DEL GIP DEL TRIBUNALE DI FOGGIA, CHE HA INDAGATO ROSALBA LIVRERIO BISCEGLIA, MOGLIE DEL PREFETTO MICHELE DI BARI: TRATTAVA DIRETTAMENTE CON BAKARY SAIDY, UNO DEI DUE CAPORALI FINITI IN CARCERE E SFRUTTAVA I LAVORATORI - L’INTERCETTAZIONE: “PORTA DA NICO TUTTI I DOCUMENTI. DEVI PORTARE PRIMA PERCHÉ COSÌ IO DEVO FARE INGAGGI. E POI IL GIORNO DOPO…” - LA LEGA: “DISASTRO, LAMORGESE RIFERISCA IMMEDIATAMENTE” - FRATELLI D’ITALIA CHIEDE LA TESTA DEL MINISTRO

CAPORALATO: GIP, MOGLIE DI BARI SFRUTTAVA LAVORATORI

michele di bari capo del dipartimento immigrazione

(ANSA) - La moglie del prefetto di Bari impiegava nella sua azienda "manodopera costituita da decine di lavoratori di varie etnie" per la coltivazione dei campi "sottoponendo i predetti lavoratori alle condizioni di sfruttamento" desumibili "anche dalla condizioni di lavoro (retributive, di igiene, di sicurezza, di salubrità del luogo di lavoro) e approfittando del loro stato di bisogno derivante dalle condizioni di vita precarie". Lo scrive il Gip del tribunale di Foggia nell'ordinanza nei confronti degli indagati per l'inchiesta sul caporalato.

LUCIANA LAMORGESE

CAPORALATO: GIP, MOGLIE DI BARI 'CONSAPEVOLE SFRUTTAMENTO'

(ANSA) - Rosalba Livrerio Bisceglia, moglie del prefetto Michele di Bari, "è consapevole delle modalità delle condotta di reclutamento e sfruttamento". Lo scrive il gip di Foggia nell'ordinanza che ha portato 16 persone nel registro degli indagati per caporalato nel Foggiano. Tra di esse anche Livrerio Bisceglie. (ANSA).

braccianti 2

CAPORALATO: GIP, MOGLIE DI BARI TRATTAVA CON CAPORALE

(ANSA) - La moglie dell'ex capo del Dipartimento di immigrazione del Viminale Michele di Bari trattava direttamente con Bakary Saidy, uno dei due caporali finiti in carcere nell'inchiesta di Foggia. E' quanto emerge dall'ordinanza del Gip nella quale si legge che Saidy portava nei campi i braccianti dopo averli reclutati "in seguito alla richiesta di manodopera avanzata da Livrerio Bisceglia, che comunicava telefonicamente il numero di lavoratori necessari sui campi". Lavoratori "assunti tramite documenti forniti dal Saidy" che per questo "riceveva il compenso da Livrerio Bisceglia".

luciana lamorgese 1

MOGLIE DI BARI A CAPORALE,PORTA DOCUMENTI,DEVO FARE INGAGGI

(ANSA) - "Porta da Nico tutti i documenti. Devi portare prima perché così io devo fare ingaggi... e poi il giorno dopo iniziate a lavorare". E' quanto afferma Rosalba Bisceglie Livrerio rivolgendosi al "caporale" Bakari Saidy in una intercettazione citata dal gip nell'ordinanza di custodia cautelare.

caporalato

MIGRANTI: FONTI LEGA, È DISASTRO,LAMORGESE IN AULA SUBITO

(ANSA) - "Sbarchi clandestini raddoppiati, 100.000 arrivi negli ultimi due anni, un'Europa su questo tema assente e lontana. E oggi le dimissioni del capo dipartimento dell'Immigrazione. Disastro al Viminale, il ministro riferisca immediatamente in Parlamento". Così riferiscono fonti della Lega in una nota.

MICHELE DI BARI

VIMINALE: LOLLOBRIGIDA, ORA SERVE VERA SVOLTA, VIA LAMORGESE

(ANSA) - Non basta che il capo del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Viminale si dimetta dal proprio incarico. Dopo anni di continue criticità, serve una vera svolta per mettere la parola fine alla scandalosa gestione dei dossier in capo al ministero dell'Interno che ha in Lamorgese la principale responsabile.

Dall'immigrazione alla sicurezza, gli errori e la superficialità del ministro evidentemente riguardano anche gli uomini da lei confermati in ruoli chiave per la gestione del dicastero. Lamorgese si dimetta o sia il presidente del Consiglio Draghi a rimuoverla quanto prima". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

giorgia meloni francesco lollobrigidda braccianti BRACCIANTI A LAVORO luciana lamorgese alle prese con la forza ondulatoria