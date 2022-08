DAGONEWS

raffaele sollecito nel nuovo documentario sulla morte di meredith

Toh, chi si rivede! Torna a parlare Raffaele Sollecito: in un’intervista esclusiva per l’ennesimo documentario sulla morte di Meredith Kercher, “Who Murdered Meredith Kercher?” (che uscirà nel Regno Unito giovedì 25 agosto, su Paramount+), l’ex fidanzato di Amanda Knox racconta la sua verità.

Il suo intelocutore è Kate Mansey, giornalista che aveva già incontrato Raffaele nelle ore immediatamente successive al delitto, nel 2007.

Ecco come Kate Mansey racconta il suo nuovo incontro con Sollecito sul DailyMail:

“Sembra appena più vecchio di quanto non fosse allora. Oggi però non è la situazione di Meredith e della sua famiglia ad essere al centro dei suoi pensieri, bensì la sua stessa infelicità - un altro segno dell'immaturità che ho visto per la prima volta in lui 15 anni fa. Eppure si potrebbe concedergli un po' di autocommiserazione quando si ascolta il calvario che ha subito”.

amanda knox raffaele sollecito

“Quattro anni di prigione. Sei mesi di isolamento", dice, nascondendo a malapena la sua rabbia. “E ancora oggi provo quell'amarezza, anche se sono andato avanti con la mia vita. Mi pento di essere stato immaturo. Ma eravamo giovani. Eravamo solo, voglio dire, un po' sciocchi, non capivamo cosa stesse succedendo. Se la compagna di stanza della tua ragazza viene uccisa, tutti reagiscono in modo diverso".

casa di meredith kercher dopo l omicidio

La reazione di Raffaele all'omicidio, come non dimenticherò mai, fu a dir poco strana. Lo incontrai per la prima volta in via Garibaldi, a Perugia, due giorni dopo l'omicidio. Essendo arrivata a Perugia per fare un servizio sull'omicidio, ero desiderosa di incontrare qualcuno che avesse conosciuto Meredith.

la vittima Meredith Kercher

Avvicinandomi a un giovane che sembrava avere un'età simile, chiesi: "Conosceva Meredith? La sua risposta, in inglese, è stata: "Sì, la conoscevo. Ho trovato il suo corpo".

Lo invitai a prendere un caffè nel bar vicino e ci sedemmo. In quel momento mi fece pena, mentre sorseggiava il suo caffè. Faceva una figura piuttosto patetica, con il cappotto slacciato che gli penzolava dalle spalle.

Mi disse che era stato tutta la notte alla stazione di polizia per essere interrogato, cosa che all'epoca mi sembrò strana. Perché avrebbe dovuto essere interrogato tutta la notte?

meredith john kercher

Ma poi fu Raffaele a dare l'allarme. Amanda era tornata a casa per una doccia, si era accorta che qualcosa non andava ed era andata a chiedere aiuto a Raffaele.

Mi disse che c'erano macchie di sangue nell'appartamento di Amanda. Ricordo chiaramente che mosse le dita come per illustrare come il sangue potesse essere stato distribuito nel bagno. Poi, dopo il nostro colloquio, si interessò a una pila di giornali che avevo con me e mi chiese gentilmente se poteva dare un'occhiata.

Dopo l'intervista gli ho chiesto di posare per il fotografo. Ha accettato, ma ha fatto un mezzo sorriso per la macchina fotografica. Gli ho detto: "Rifacciamo questa foto".

amanda knox si commuove al festival della giustizia di modena 5

Gli ho detto che pensavo fosse sotto shock e gli ho chiesto se potevo parlare con Amanda, la sua ragazza, e lui l'ha chiamata al cellulare. La sentivo in sottofondo durante la telefonata, che gli diceva di non parlare con i giornalisti. Gli ho chiesto di darmi il suo numero, che ho chiamato più tardi, ma lei non ha risposto. Giorni dopo furono entrambi arrestati con l'accusa di omicidio. Mi ero trovato faccia a faccia con un assassino?

Quando il resto della stampa mondiale arrivò nella città italiana, il procuratore Giuliano Mignini era in piena attività. La sua famiglia era a Perugia da generazioni e questo funzionario roboante e carismatico stava cercando di accertare un movente per l’aggressione e l’omicidio di una donna innocente.

rudy guede

A suo avviso, il furto sembrava essere una messinscena. Credeva che coprire il corpo fosse il segno del tocco di una donna sulla scena del crimine, anche se gli accoltellamenti da parte di donne sono estremamente rari.

Ciononostante, si formò la teoria che si trattasse di un gioco erotico finito male. Sembrava che Amanda e Raffaele, gli amanti che avevano dato l'allarme, avessero qualcosa di strano.

Stephanie Kercher sorella di Meredith

Nessuno dei due si è comportato come la polizia si sarebbe aspettata avrebbero fatto degli amici in lutto e furono stati persino visti baciarsi sulla scena del crimine. Non hanno partecipato alla veglia pubblica per Meredith sulla scalinata della cattedrale.

Quando Raffaele fu chiamato alla stazione di polizia per essere interrogato, gli agenti lo perquisirono e trovarono un coltello a scatto. La polizia stabilì subito che il coltello non poteva essere l'arma del delitto, ma questo non aiutò le sue dichiarazioni di innocenza.

“È stata la peggior gaffe che abbia mai fatto in vita mia", ammette ora Raffaele. Nonostante mio padre mi avesse detto: ‘Lascia il coltello a casa. Non portarlo con te'. Io mi sono detto: 'Come vuoi. Fanculo’. Non volevo pensarci".

amanda knox 1

Anche Amanda è stata vista fare stretching nei corridoi della stazione di polizia. Mignini dice ai documentaristi: "Il comportamento di Amanda non mostrava - almeno in questo caso - rispetto per la perdita di un amico".

Quando la polizia ricevette la segnalazione di un uomo di colore che correva per la città la notte dell'omicidio, pensò di aver trovato il colpevole nel telefono di Amanda: Patrick Lumumba, il gestore di un bar locale dove Amanda lavorava.

La donna aveva mandato un messaggio a Patrick poco prima dell'omicidio, dicendo "Ci vediamo più tardi".

raffaele sollecito la start up per i morti 4

Alla stazione di polizia, i poliziotti ritennero di aver trovato qualcosa e Amanda fu richiamata. Nel suo libro Waiting to be Heard, racconta: "All'1.45 mi diedero un foglio scritto in italiano e mi dissero di firmarlo... Incontrai subito Patrick al campo da basket di Piazza Grimana... e andammo insieme alla casa. Faccio fatica a ricordare quei momenti, ma Patrick ha fatto sesso con Meredith, di cui era infatuato... Ricordo confusamente che l'ha uccisa. Appena l'ho firmato, si sono applauditi e si sono dati il cinque".

amanda knox in tribunale con la t shirt con scritto all you need is love 1

Ma erano tutte sciocchezze firmate, dice Amanda, sotto costrizione.

Patrick ha un alibi di ferro: diversi testimoni hanno detto che la sera dell'omicidio li ha serviti al bar. Dopo due settimane di carcere è stato rilasciato.

A più di 700 miglia di distanza, in Germania, la polizia ferma un uomo su un treno per evasione del biglietto. Dice di chiamarsi Kevin Wade e nota cinque tagli sulla mano.

In realtà si tratta di Rudy Guede, un cittadino della Costa d'Avorio ormai ricercato per l'omicidio di Meredith Kercher in Italia. Grazie alla polizia dei trasporti tedesca, Guede viene arrestato e riportato a Perugia.

amanda knox alle iene

Guede ha raccontato alla polizia che Meredith lo aveva invitato a entrare in casa e che stavano entrando in "intimità", ma che sono stati disturbati da un ladro che l'ha accoltellata e si è dato alla fuga. Guede sostiene di essere stato solo un testimone.

amanda knox 1

È una storia poco convincente e, come dico nel documentario, niente dice colpevolezza come fuggire in un altro Paese e cambiare nome. Il suo DNA era ovunque sulla scena del crimine, dalle impronte di dita e piedi insanguinati alle feci nel bagno. Ma il documentario rivela qualcosa di ancora più sinistro sulla gestione di Guede da parte della polizia.

Noto scassinatore, Guede fu trovato cinque giorni prima dell'omicidio di Meredith addormentato in una scuola materna. Aveva fatto irruzione per motivi sconosciuti. Nella sua borsa, gli agenti hanno trovato un coltello e un computer che era stato denunciato come rubato da uno studio di avvocati a Perugia.

raffaele sollecito con andreea mihaela gheorghe

Eppure, la polizia ha inspiegabilmente lasciato andare Guede, lasciandolo libero di uccidere. Alla fine è stato condannato per ricettazione e tentato furto.

Quando fu condannato per l'omicidio di Meredith, fu stabilito che aveva "cospirato" con altri, ma gli fu concesso un processo separato da quello della Knox e di Sollecito.

“Non c'era motivo di separare il suo caso", dice Raffaele. Quello che non capisco è che anche l'accusa non ha voluto interrogarlo. È lui l'assassino. È quello che aveva più cose da dire in questo caso, e a loro non interessava".

Da parte sua, Raffaele dice di essere tormentato da quanto accaduto e di essere ancora discriminato nella ricerca di un lavoro.

raffaele sollecito su facebook 5

“È molto difficile quando una persona a cui tieni viene persa per sempre", dice Sollecito, un riconoscimento che non porterà molto conforto alla famiglia Kercher. Ma la verità è che non ho nulla a che fare con questo omicidio. Spero che un giorno lo accetteranno".

Per i genitori di Meredith, ovviamente, è troppo tardi. Il padre John e la madre Arlene sono morti entrambi nel 2020. Per i suoi fratelli e sorelle, forse, un giorno ci sarà pace. Ma per ora rimangono troppi interrogativi per credere alla polizia italiana quando afferma che è "Caso chiuso".

raffaele sollecito giulia bongiorno

Perché, quando si scoprì che Guede aveva fatto irruzione in una scuola materna con un coltello, fu liberato dalla polizia? Il processo privato e il trattamento morbido di Guede erano forse la prova che egli era utile alla polizia in qualche altro modo? La domanda sorge spontanea: la condanna di Guede potrebbe essere più di quanto sembri?

Raffaele, da parte sua, è chiaramente un personaggio strano che, da giovane, aveva un forte interesse per il porno, l'hashish e i coltelli. Anche Amanda Knox era un personaggio complesso. Un'ingenua ragazza americana che, anche a 20 anni, era più immatura dei suoi coetanei. E l'indagine condotta dal procuratore perugino Mignini fu scandalosamente lacunosa.

Amanda Knox 2

Ma oggi, dopo aver analizzato nuovamente le prove nell'ambito di questo nuovo documentario, sono più che mai sicuro delle dichiarazioni di innocenza di Raffaele.

Come dice Dan Louw, commissioning editor di Paramount+: "Nessuno è mai stato ritenuto pienamente responsabile del tragico omicidio di Meredith, e questa nuova serie per Paramount Plus porta una prospettiva completamente diversa su una delle indagini più infami e incomprese di tutti i tempi".

Una cosa è certa: l'inchiesta pasticciata e inetta della polizia passerà alla storia come uno dei più scandalosi tradimenti della giustizia.

