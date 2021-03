12 mar 2021 13:45

“ERO PRESENTE E HO VISTO. SONO INTERVENUTI IL 118 E DIECI AGENTI DI POLIZIA" - L’AVVOCATO DI CORONA, IVANO CHIESA: "ORA FABRIZIO È IN OSPEDALE E LI RIMARRÀ IN OSSERVAZIONE MEDICA E PSICHIATRICA. NON È IL CASO DI IRONIZZARE SU UNA VICENDA UMANA E GIUDIZIARIA COSÌ GRAVE. IL SUO ARRESTO È SBAGLIATO E INGIUSTO E IGNORA IL PARERE DI TUTTI GLI ESPERTI INCARICATI DALLO STESSO TRIBUNALE…”