“ERO RIMASTA INCINTA PER SBAGLIO, MA HO PERSO IL BAMBINO” – BELIN BELEN SI CONFESSA A “VERISSIMO”: “QUANDO IO E ANTONINO ABBIAMO SCOPERTO CHE ASPETTAVAMO UN BIMBO ERAVAMO BASITI. NON CE LO ASPETTAVAMO, ERA TROPPO PRESTO. QUATTRO GIORNI DOPO L’HO PERSO E SIAMO STATI MALISSIMO. QUESTO CI HA FATTO CAPIRE PERÒ CHE DESIDERAVAMO TANTISSIMO UN FIGLIO. IL MESE DOPO SONO RIMASTA DI NUOVO INCINTA. È UNA FEMMINA, SI CHIAMERÀ…”

Federica Bandinari per "www.corriere.it"

belen e antonino spinalbese 7

Belén Rodríguez, incinta al quinto mese di gravidanza, ospite televisiva si confessa durante la trasmissione «Verissimo» e svela oltre al sesso anche il nome del bebè in arrivo: «Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate» dice Belen. Il padre della piccola è il suo attuale compagno Antonino Spinalbese, ex hairstylist di Aldo Coppola a Milano e oggi influencer e fotografo.

Ritrovato l’amore vero

Nel salotto di Silvia Toffanin la showgirl argentina confida che ha sempre sognato di poter avere una femminuccia: «Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine». Luna Marie diverrà la sorellina di Santiago, il figlio avuto dall’ex marito Stefano De Martino. Quella tra Belen e l’attuale compagno Antonino è una storia nata da un colpo di fulmine: «Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino».

BELEN RODRIGUEZ INCINTA SU CHI

Sorpresa

La conduttrice e modella si lascia andare a una confessione intima : «Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto. Poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati».

Sofferenza e gioia

Ha poi rivelato. «Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato». Ora Belen e Antonino, fotografati felici insieme in un parco milanese dal settimanale “Chi”, sono pronti per accogliere Luna Marie.

