Estratto dell’articolo di Alessandro Ferrucci per il “Fatto quotidiano”

riccardo fogli trentini

Riccardo Fogli: “sono stato pure campione di tennis da tavolo, anno 1963”.

Insomma, dopo la morte cosa vorrebbe si dicesse?

Che ero uno sgarrupato, un contadino […] Ancora c'è chi mi chiama Riccardino […] a 58 anni ho preso il diploma da ragioniere.

[…] Il suo di ruolo?

Un predestinato metalmeccanico: a casa mia nessuno ha mai suonato uno strumento. […]

eravamo realmente una famiglia di operai che viveva in una stanza e io un gommista.

[…] una volta si spaventarono perché mentre guidavo leggevo un numero di Tex Willer.

[…] Tarzan è il mio nomignolo […] Posso salire con una mano sola su un albero e nell'altra tenere una sega elettrica; (sorride) sono sopravvissuto anche all'Isola dei Famosi.

riccardo fogli patty pravo

[…] Non sono nato con il talento, per questo mi sono concentrato, ho lavorato duro per diventare il più puntuale, il più simpatico, il più bravo […]

[…]a Sanremo nel 1982 […] ha vinto con Storie di tutti i giorni.

Ma lì ero obbligato a non mollare: avevo tre mutui da pagare e un matrimonio da recuperare; casa mia era più o meno tutta della banca.

Era elegantissimo, la foto di allora è il suo profilo WhatsApp.

Andai da Alfredo Cerruti (produttore) con le idee chiare: "Vorrei cambiare look, basta con queste spalline imbottite. Vorrei qualcosa alla Christian De Sica o alla Julio Iglesias. Mi presti cinque milioni di lire?".

riccardo fogli viola valentino 6

E Cerruti?

"Ricca' già mi devi sette milioni! […] Alla fine mi indicò il giusto sarto napoletano; presi uno smoking, due camicie e un paio di scarpe con la fibbia. Poi contattai qualche modella per degli scatti.

Ecco le donne.

Lo so, ho la fama dello sciupafemmine, ma non è proprio così. […] Per anni, quando conoscevo una ragazza, sentivo la voce di mia madre: "Attento a quello che fai"..

[…] per la mia gentilezza ero molto richiesto. […] ho avuto meno storie di quello che raccontano; (ci pensa) qualcuna l'ho trovata nel letto. […] Le ho chiesto: "Cara, cosa ti serve?". […] (Sospira) La ragazza mi ha guardato: "Senta..." "No, dammi del tu". "Il mio ragazzo mi ha lasciata". E da lì mi ha raccontato la sua storia, tra le lacrime.

riccardo fogli viola valentino

Il gossip l'ha più aiutata o danneggiata?

Nessuno dei due, è un aspetto che uno subisce; quando stavo con Nicoletta (Patty Pravo, ndr) i fotografi ci aspettavano sotto casa, erano ovunque, rappresentavano un mondo parallelo a me sconosciuto. […] Nicoletta mi ripeteva: "Bisogna abituarsi. Anzi, ci si abitua"; (cambia tono) sa quanti "famosi" chiamano apposta i fotografi?

[…] Ha mai fatto a pugni?

La mia specialità era lo schiaffo con la mano destra.

Proprio la destra?

riccardo fogli

Da gommista lavoravo tutto il giorno con la chiave a croce e sul palmo si era formata una placca di callo. Era durissimo. Spesso. Talmente spesso e ruvido che gli amici ci accendevano gli zolfanelli.

Si narra di una rissa durante la partita di calcio tra cantanti e giornalisti.

Protagonisti io e Sandro Giacobbe contro gli altri; […] Una volta mi trovai contro Eddy Merckx, uomo enorme, altissimo, pesava più di 90 chili e soprattutto soggetto a gravi problemi di sudorazione: avrebbe ammazzato le zanzare a due chilometri di distanza. Non ha toccato palla.

riccardo fogli e patty pravo 9

Torniamo a prima: perché tutti quei debiti?

I primi anni non si guadagna quasi mai nulla, tutti gli incassi vanno a chi ti ha promosso e messo sotto contratto; il paradosso è che uno inizia a guadagnare quando la parabola è discendente. […]

Qual è stato il primo sfizio?

Una Porsche di dodicesima mano, pagata 700mila lire, talmente scassata da non tenere la seconda marcia: ero costretto a bloccare il cambio. […]

