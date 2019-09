“ESCE DAL CARCERE E VA A FARE IL CALCIATORE? QUESTA È FOLLIA” – NON SI PLACA LA RABBIA DI MARTA DELLA CORTE, LA FIGLIA DEL VIGILANTE UCCISO A NAPOLI: IL GIOVANE, OLTRE ALL’USCITA PER IL SUO COMPLEANNO, HA BENEFICIATO DI ALTRI QUATTRO PERMESSI, DI CUI UNO PER SOSTENERE UN PROVINO PER UNA SOCIETÀ CALCISTICA DEL BENEVENTANO – IN UN’ALTRA OCCASIONE IL RAGAZZO L’HA OTTENUTO PER…

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

il killer del padre di marta della corte

Ancora nel mirino i permessi concessi al killer del vigilante Francesco Della Corte: oltre all'uscita per il suo compleanno il giovane ha beneficiato di altri quattro permessi, di cui uno per sostenere un provino per una società calcistica del Beneventano. Un altro permesso il giovane l'ha avuto per un pranzo con la famiglia in un ristorante dello stesso comune dove si trova il carcere minorile in cui sta scontando la pena.

marta della corte con il padre

Dopo la pubblicazione sui social delle foto della festa di compleanno, Annamaria Della Corte, vedova della vittima, aveva sottolineato che, finora, non c'è stato nessun segno di pentimento né da parte del ragazzo né della sua famiglia. Per gli altri suoi due complici, invece, non sarebbero stati finora concessi permessi d'uscita dalle carceri minorili di Napoli e provincia dove si trovano.

marta della corte con il padre

Dimenticati i diritti delle vittime - "Si sostengono sempre di più i diritti dei detenuti, ma dove sono finiti invece i diritti delle vittime e delle famiglie di chi è stato ucciso, di coloro a cui è stato negato il diritto alla vita?". ha detto all'Ansa Marta Della Corte, figlia di Francesco Della Corte.

marta della corte

Per Marta, "ormai la linea che separa la riabilitazione da comportamenti ridicoli è diventata veramente sottile: esce dal carcere e va a fare il calciatore? Questa è follia, non posso sopportare che chi ha ucciso mio padre possa andare a fare anche un provino per giocare al calcio malgrado sia accusato di essere un assassino. Per me lui deve scontare 16 anni e mezzo dentro il carcere".

marta della corte