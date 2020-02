“PER EVITARE IL CONTAGIO USATE IL SALUTO ROMANO” - IGNAZIO LA RUSSA FA UNA BATTUTACCIA SUL CORONAVIRUS SU TWITTER MA POI CI RIPENSA E CANCELLA TUTTO DOPO LE INEVITABILI POLEMICHE - IL SENATORE HA DATO LA COLPA A UN COLLABORATORE: “FORSE POTREBBE SUONARE FUORI LUOGO, GLI HO DETTO DI TOGLIERLO” - FIANO (PD): GRAVE E IMBARAZZANTE, L’IRONIA HA DEI LIMITI”

Franco Stefanoni per www.corriere.it

il tweet di ignazio la russa sul coronavirus

Fare il saluto romano per evitare di stringere la mano ad altre persone ed evitare così ipotesi di contagio in tempi di coronavirus. È quanto postato oggi sul Twitter di Ignazio La Russa, di Fratelli d’Italia, vicepresidente del Senato. Testualmente: «Non stringete la mano a nessuno, il contagio è letale. Usate il saluto romano, antivirus e antimicrobi». Seguivano tre faccine con le mascherine a far intendere che il riferimento era al coronavirus.

corona virus 2

Prima di lui era stato pubblicato sui social da Andrea Nadalini, anche lui di Fratelli d’Italia, assessore del Comune di Codroipo (Udine), dove si occupa di frazioni e Protezione civile. Una frase ironica, è stato successivamente detto. Anche La Russa ha deciso di rimuovere il tweet. Dopo la rimozione, però, il senatore di FdI ha spiegato che la colpa è stata di un suo collaboratore, scrivendo: «Alfonso ha messo sui miei social un post ironico ma forse sul virus potrebbe suonare fuori luogo e gli ho detto di toglierlo».

Fiano (Pd): «Grave e imbarazzate»

la russa emanuele fiano

Subito si sono sollevate polemiche. Emanuele Fiano deputato del Pd, ha commentato via social: «Grave e imbarazzante che il vicepresidente del Senato faccia ironia sul virus di cui tutto il mondo parla da giorni e che sta seminando vittime e angoscia. Ancor più grave che La Russa usi il coronavirus come spot per il saluto romano, il saluto usato dai fascisti e dai nazisti, vietato dalla legge del Stato che nasce dalla Costituzione antifascista. Se non è stato lui a scrivere quel post, si scusi chi l’ha scritto, l’ironia ha dei limiti. La Russa è un uomo delle istituzioni, visto che lui stesso lo ha fatto togliere vuol dire che anche lui lo sa che su certe cose non si scherza».

IGNAZIO LA RUSSA corona virus meme sul coronavirus 6 coronavirus al microscopio 3 un infetto dal coronavirus in un aeroporto cinese la russa