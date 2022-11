“LE FACCE DA CAZZO RISPONDONO COSÌ” – TRAVAGLIO AFFOSSA BEPPE GRILLO! IL “FATTO QUOTIDIANO” DEDICA UN ARTICOLO RICOLMO DI FIELE CON LE CHAT TRA “L’ELEVATO” E L’ARMATORE VINCENZO ONORATO, ENTRAMBI INDAGATI PER TRAFFICO ILLECITO DI INFLUENZE: “VENIAMO IO E DI MAIO. SENZA DIRE CHE CI SENTIAMO OK?” – “SONO FIGLI DI PUTTANA, DOBBIAMO ANDARE A GOVERNARE”; "TONY NELLY. DAI CHE NON MUORI SCORNACCHIATO, PAGANOOO, NON TRATTARMI MALE TONINELLI DAI"

Estratto dell'articolo di Davide Milosa e Marco Franchi per “il Fatto quotidiano”

Per l'armatore Vincenzo Onorato, gli sgravi fiscali rispetto a chi sui traghetti assume personale comunitario è battaglia di sopravvivenza. Il tema riguarda buona parte dell'inchiesta della Procura di Milano, che da gennaio indaga Onorato e Beppe Grillo per traffico illecito di influenze.

Il reato, per i pm, nasce da un contratto biennale (240 mila euro) fino al 2019 tra la società del blog del fondatore del M5S e Onorato. Contratto "fittizio" e che secondo i pm rappresenterebbe il pagamento per i favori che sarebbero stati fatti da Grillo che, assecondando i desiderata di Onorato, ha allertato i suoi parlamentari (nessuno di loro è indagato).

L'inchiesta, alle battute finali, si basa anche su una catena di chat di 60 pagine tra Grillo e Onorato già contenuta negli atti dell'indagine fiorentina sulla fondazione Open riferibile all'ex premier Matteo Renzi. Fin dal 2016, il tema sgravi fiscali sta a cuore a Grillo. Il 28 luglio invia a Onorato la risposta ritenuta poco incisiva che l'allora ministro dell'Economia Padoan dà al question time dell'onorevole 5S Carla Ruocco.

E commenta: "Le facce di cazzo rispondono così". E ancora: "Così impari a dare mille euro per cena a bimbominchia". Il primo agosto Grillo gira a Onorato un appunto del vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio: "Come promesso sono qui ad aggiornarla in merito alla sua segnalazione. Noi continueremo a vigilare affinché il tutto si svolga nel migliore dei modi. Luigi Di Maio". Il 22 novembre 2017 è Onorato che scrive a Grillo: "Visto emendamento respinto, grazie".

Grillo: "Sono figli di puttana dobbiamo andare a governare". Nello stesso giorno, Grillo propone a Onorato la sua presenza alla manifestazione dei marittimi a Torre del Greco: "Veniamo io e Di Maio. Senza dire che ci sentiamo ok?".

[…] Il 19 luglio con Di Maio vicepremier e doppio ministro, Sviluppo economico e Lavoro, Onorato torna alla carica con Grillo: "Il decreto Dignità non si applica al settore marittimo (). Se si applicasse () 50.000 posti di lavoro. Mi dicono che a Luigi sia arrivata una proposta in questo senso. Spero non si sia persa nei corridoi dei palazzi". Due mesi dopo, il 19 settembre, Onorato torna sul tema: "Caro Comandante, non ti voglio stressare (...) mi fai incontrare Luigi?". Grillo: "Mi informo".

La questione marittimi atterra anche sul tavolo dell'allora ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Il 12 giugno 2019 Grillo a Onorato: "Ho convinto Toninelli a occuparsi della questione a Bruxelles". E inoltra una chat del ministro: "Eccoci Beppe. Ciò che mi chiedi è già avviato. Unico dubbio è di natura politica. Onorato è amico e finanziatore di Renzi. Siamo sicuri di volerci muovere?".

Grillo: "Toninelli scrive, io ho risposto di andare avanti a Bruxelles". Onorato: "Toninelli, mi sembra che ragioni come il Pd dove hanno prevalso gli interessi delle lobby". Alla fine Onorato il 2 luglio scrive: "Con Toninelli è andata benissimo". E però il 30 luglio: "Il ministero da gennaio non ci paga più la sovvenzione (a Tirrenia, ndr). Ci devono 62 milioni! Toninelli è circondato da Giuda".

Grillo: "Ho attivato Luigi e Toninelli vediamo". Poche ore dopo, l'ex comico inoltra a Onorato una chat di Toninelli: "Prima di ferragosto la mia direzione paga. Il problema è che c'è pendenza di fronte all'Antitrust. Comunque dovrei aver risolto".

Sempre Grillo: "Tony Nelly. Dai che non muori scornacchiato, paganooo, non trattarmi male Toninelli dai". E Onorato: "A me lui è piaciuto". La conferma arriva il 9 agosto con Onorato che scrive: "Hanno pagato". […]

