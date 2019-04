28 apr 2019 15:58

“ALLA FACCIA DI CHI VA A LAVORARE PER MILLE EURO AL MESE” – LA TROLLATA DEL GIORNO È QUELLA DI RAFFAELLA PARVOLO, CHE SU FACEBOOK HA CONDIVISO UNA FOTO CON DUE POSTEPAY SPACCIANDOLE PER LE CARD DEL REDDITO DI CITTADINANZA (NON È COSÌ DIFFICILE, SONO PRATICAMENTE UGUALI) – SOLO CHE IN TANTI ABBOCCANO E SI INCAZZANO PER IL COMMENTO DELLA PARVOLO, CHE HA RINGRAZIATO I CINQUE STELLE E INIZIATO A SFOTTERE I “SICILIANESI” E I “SARDEGNOLI”