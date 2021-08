“LO FANNO PER DARCI FASTIDIO, INDEBOLIRCI E MAGARI ARRIVARE A FARCI UN'OFFERTA PER COMPRARCI" – LA BATTAGLIA DI ARRIGO CIPRIANI CONTRO BERNARD ARNAULT, CHE GLI HA COPIATO IL BRAND PER UN RISTORANTE A SAINT TROPEZ: “STAVOLTA È PEGGIO, HANNO CERCATO DI CARPIRNE L'ESSENZA, HANNO COPIATO LO SPIRITO, I COLORI, LE TOVAGLIE, IL LAYOUT DEL MENU, PERFINO LE SEDIE DISEGNATE DA MIO PADRE” – “CHISSÀ SE IL SIGNOR ARNAULT RIUSCIRÀ MAI A COMPRENDERE CHE NON BASTANO I SOLDI A POTER ACQUISTARE QUALSIASI COSA SI DESIDERI. L'ANIMA NON È MAI IN VENDITA. NON POSSO FARE LA GUERRA AD UN GIGANTE COSÌ, MA..."

Guido Barendson per www.repubblica.it

Arrigo Cipriani buongiorno, come sta?

"Bene, grazie. Quando sono arrabbiato sto ancora meglio!".

Lo so che a farla arrabbiare è Bernard Arnault, il patron di LVMH: non si vorrà mica mettere contro uno degli uomini più ricchi e influenti del pianeta?

"Io sono abituato da decenni a combattere con quanti cercano di sfruttare il nostro nome, il nostro marchio. Ci avranno provato decine di volte, in Europa e in America, ma hanno sempre trovato pane per i loro denti".

Ho capito, è l'apertura del ristorante Cipriani-Belmond a Saint Tropez a farla infuriare.

"Se si fossero limitati ad usare il nome... ma stavolta è peggio, hanno cercato di carpirne l'essenza, hanno copiato lo spirito, i colori, le tovaglie, il layout del menu, perfino le sedie disegnate da mio padre: pensi che prima di ordinarle al tappezziere, le faceva provare a cento clienti, e solo allora dava il via libera! E nel 2011 furono notificate dal ministero dei Beni Culturali assieme all'Harry's Bar, in quanto testimoni del XX secolo". "Non hanno copiato solo il nome, hanno voluto copiare la nostra anima"

E' diventata davvero impresa ardua quella di proteggere il frutto del proprio ingegno.

"Sì, ma stavolta hanno cercato di rubare l'anima dei nostri ristoranti, un'anima che io chiamo lusso, sì, ma un lusso così profondamente diverso dal lusso della moda Vuitton. Mi spiego meglio: io credo che un oggetto sia di lusso quando chi lo ha concepito ha usato una grande forza spirituale per crearlo. Quest'anima può essere in tutte le cose create e mosse dall'uomo, compresi i ristoranti!".

Certo, ma le aziende sono mosse da uno spirito ben diverso: lei è come un artigiano che si trova a sfidare una multinazionale.

"Non bastano i soldi a poter acquistare qualsiasi cosa si desideri. L'anima non è mai in vendita. Chissà se il Signor Arnault riuscirà mai a comprenderlo".

Ma forse lui nemmeno lo sa.

"Loro hanno già assunto un grande manager, e magari lo faranno anche con i nostri cuochi, perchè è il nostro modello a vincere: l'accoglienza, la nostra storia, la trattoria".

Accidenti Arrigo: Cipriani dichiara guerra ad Arnault?

"Senta Guido, io non posso fare la guerra ad un gigante così. Ma denuncio un attacco molto grossolano, una mossa portata contro di noi in profondità. Perchè lo fanno? Per darci fastidio, indebolirci e magari arrivare a farci un'offerta per comprarci".

La sento male...

"Sono in barca e sto andando a farmi un tampone. Vado a Londra a vedere un mio ristorante. Ma voglio dirle un'ultima cosa. Chissà se Monsieur Arnault capirà un giorno che l'anima non è vendita. E al cimitero la sua anima - se non sarà mossa dall'amore - non varrà niente, nemmeno quanto una borsa contraffatta".

Come va a finire?

"Una polemica con il più ricco abitante della Francia rischierebbe di costarmi più del mio abbonamento al vaporino. Francamente preferisco continuare a viaggiare in vaporino...".

