“FAREI UN FILM CON CHECCO ZALONE” – HELEN MIRREN RITIRA IL PREMIO FLAIANO E SI SPERTICA IN LODI PER IL COMICO SCORRETTO: “CON LUI MI FACCIO MATTE RISATE. C'È UN PROBLEMA, PERÒ: È PIÙ BRAVO DI ME” – POI TORNA SUBITO CON I PIEDI NELLE NOTTI FOLLI DI HOLLYWOOD: “AMO L'ADRENALINA DEL RED CARPET, I BELLISSIMI VESTITI E I DIAMANTI DA FAVOLA CHE TI PRESTANO. COME QUELLO DA DUE MILIONI DI DOLLARI CHE MI DIEDERO ALL'OSCAR: IO LO APPOGGIAI SUL FONDOSCHIENA E DOPO LA CERIMONIA…” - VIDEO

Gloria Satta per "Il Messaggero"

Le cicale friniscono, sovrastando la sua voce, ed Helen Mirren esclama in perfetto italiano: «Che bella giornata!». Sbarcata a Pescara con il marito Taylor Hackford dallo stato americano del Nevada, la regina delle attrici, 74 anni gloriosi, ha ricevuto il Premio Flaiano alla carriera benedetta nel 2007 dall'Oscar per il ruolo di Elisabetta II nel film The Queen di Stephen Frears.

Ironica, gentile, semplice e insieme glamour con il suo caschetto candido, Helen è pronta a ritrovare il pubblico: prossimamente vedremo su Disney + il film The One and Only Ivan, un mix tra live action e Cgi in cui ha doppiato una barbonicina, poi l'attrice britannica sarà in Fast & Furious 9 e The Duke. La pensione, ha spiegato, non è nei suoi pensieri.

Che rappresenta il Flaiano tra i mille premi che ha già ricevuto?

«È importantissimo perché il cinema e la cultura italiana mi sono profondamente cari. Adoro il vostro Paese al punto di aver comprato una masseria nel Salento dove mio marito e io passiamo diversi mesi all'anno».

E cosa le piace, in particolare, dell'Italia?

«All'inizio, come qualsiasi turista, sono stata colpita dai paesaggi, dal cibo, dal vostro stile di vita. Poi ho imparato ad apprezzare il forte senso di comunità che si respira nei piccoli centri, soprattutto al sud».

Crede che dopo la pandemia il mondo sarà migliore? «

Taylor e io abbiamo trascorso il lockdown nella nostra casa nel Nevada prendendo lezioni d'italiano online e guardando i film di Fellini, immersi nella natura. Ed è proprio dalla natura che è venuto il Covid-19: la pandemia ci ha fatto capire che l'abbiamo sfruttata troppo e spero che d'ora in poi saremo più attenti. Ma l'uomo purtroppo tende a dimenticare le lezioni ricevute».

Dopo il film del 2017 Ella & John diretto da Paolo Virzì, lavorerebbe con un altro italiano?

«Senza dubbio. Adoro Checco Zalone, con lui mi faccio matte risate: è buffissimo ma ha un grande cuore. Con lui girerei subito un film. C'è un problema, però: è più bravo di me».

Come fa a tenersi in forma?

«Praticando uno stile di vita salutare. Durante il lockdown mio marito e io siamo dimagriti 10 chili mangiando sano, facendo yoga e pilates. Va fatto con costanza».

In The One and Only Ivan ha dato la voce a una barboncina, ma nella vita ha un cane?

«Lo vorrei tanto ma non posso permettermelo, viaggio troppo. E avere un animale comporta delle responsabilità».

Ha interpretato serie cult come Prime Suspect e Caterina la grande: quanto tiene alla tv?

«Molto, perché permette di approfondire i personaggi. Quando iniziai a recitare, negli anni '70, il cinema inglese era terribile e i migliori registi come Ken Loach e Mike Leigh lavoravano per la tv».

Da ambasciatrice del marchio L'Oréal, pensa che il concetto di bellezza sia cambiato?

«Certo, e molto. Vent' anni fa non avrebbero ingaggiato una della mia età mentre oggi c'è molta più apertura verso i generi, le razze, le taglie. Si è finalmente capito che la vera bellezza viene da dentro, dalla salute».

È più a suo agio nella masseria o sul red carpet?

«Nella masseria! Ma amo l'adrenalina che si scatena sul red carpet, i bellissimi vestiti e i diamanti da favola che ti prestano per l'occasione. Come il diamante rosa da due milioni di dollari che mi diedero all'Oscar: io lo appoggiai sul fondoschiena e dopo la cerimonia gli uomini della sicurezza faticarono non poco per recuperarlo. Cose che succedono solo a Hollywood».

Sempre in prima linea per i diritti delle donne, pensa che le recenti battaglie per la parità abbiano dato dei frutti?

«Costume e cultura sono cambiati, per fortuna. Trent' anni fa non si poteva nemmeno parlare di parità salariale o di matrimoni gay. Ma non dobbiamo adagiarci sulle conquiste ottenute, c'è il rischio di tornare indietro. Mi preoccupa la recrudescenza delle destre estreme e dei nazionalismi, guardate che succede negli Usa. Biosgna rimanere vigili».

Lontana dai riflettori si sente una regina?

«Macché, quando non lavoro metto abiti comodi, magari con qualche buco. Mi sento una regina solo dopo un bicchiere di vodka».

