18 gen 2020 11:30

DA “FATWA” A “FAT” È UN ATTIMO – A MOSUL LE FORZE DI SICUREZZA IRACHENE HANNO ARRESTATO ''IL MUFTI'' DELLO STATO ISLAMICO NOTO COME ABU ABDUL BARI: L’UOMO, VISIBILMENTE IN SOVRAPPESO, AVEVA DIFFICOLTA A CAMMINARE ED È STATO PORTATO VIA SUL RETRO DI UN PICK UP – LE IMMAGINI HANNO SCATENATO I SOCIAL: ''PREDICAVA LA SCHIAVITÙ, LO STUPRO, LA TORTURA, LA PULIZIA ETNICA E IL MASSACRO DI IRACHENI E SIRIANI MA NON RIUSCIVA MANCO A STARE IN PIEDI''