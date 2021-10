CON LA “FEDE” AL DITO – LA PELLEGRINI SI SPOSA CON MATTEO GIUNTA: LO HANNO ANNUNCIATO I DUE PICCIONCINI SU INSTAGRAM SUI LORO PROFILI, CON CITAZIONI DI VASCO E JOVANOTTI – DOPO AVER TENUTO NASCOSTO LA RELAZIONE CON IL CUGINO DI MAGNINI PER ANNI (DANDOLO L’AVEVA RIVELATA QUATTRO ANNI FA), ORA L’EX NUOTATRICE HA FRETTA...

Elvira Serra per il “Corriere della Sera”

La Divina si sposa. Lo ha annunciato lei stessa poco dopo le undici di sabato sera, con una foto su Instagram: il principe in ginocchio con l'anello d'ordinanza in una scatoletta verde (Tiffany?) e lei, la regina assoluta, che gli stampa un bacio sulle labbra e sotto scrive, citando Vasco, «Io e te e tutto il mondo fuori #SI».

Pochi minuti dopo è lui, Matteo Giunta, l'allenatore pesarese di Federica Pellegrini, a pubblicare sul suo profilo Instagram un'altra foto e un'altra citazione, questa volta di Jovanotti: loro due sempre insieme, lei che sfoggia un solitario spettacolare, e il commento «Sono un "ragazzo" fortunato... (ha detto sì)».

Il fratello della sposa, Alessandro, si è offerto di organizzare al cognato l'addio al celibato. Poi subito pioggia di auguri e congratulazioni, da Fabio Fognini a Paola Egonu. Prosegue così verso il lieto fine la favola della più grande nuotatrice italiana della storia e l'allenatore che l'ha presa per mano e l'ha accompagnata a prendersi i due ori Mondiali del 2017 e del 2019, dopo la débâcle di Rio de Janeiro, e la quinta finale olimpica a Tokyo, in Giappone, dove questa estate la relazione è stata ufficializzata, tra le lacrime del record di longevità sportiva.

Era il segreto di Pulcinella, come lo definì la stessa campionessa, che poi ad agosto in un'intervista al Corriere della Sera raccontò la bellezza della scoperta della quotidianità di un amore vissuto alla luce del sole: «Stiamo scoprendo ora questo nuovo modo di vivere. In questi anni non ci siamo mai abbracciati in pubblico, non abbiamo mai scambiato un gesto affettuoso, c'eravamo abituati così, tenevamo separati i ruoli, Matteo è tecnico federale e allenatore della mia squadra.

Anche se era un po' il segreto di Pulcinella volevamo stare tranquilli. Adesso ci stiamo abituando, l'altra sera ci siamo presi per mano per andare a fare la spesa e ci siamo detti "che roba strana"». Erano le nozze, dunque, uno degli ingredienti segreti della nuova vita che la stessa atleta stava già immaginando nei mesi scorsi.

Tutti avevamo pensato alla tv, che infatti c'è, o alla moda, che probabilmente ci sarà, oltre all'impegno nel Cio, per il quale Federica Pellegrini resterà in carica fino ai Giochi di Los Angeles 2028. Ma non ha ancora smesso di nuotare: ci sono ancora i playoff della Isl, la International Swimming League a Napoli. Insieme con Matteo. In vasca e nella vita. Auguri!

