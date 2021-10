21 ott 2021 20:02

“FELLINI? ALLA FINE MI HA SCELTO” – PER LA SERIE “STORIE CHE NON FINISCONO MAI”, SANDRA MILO TORNA A PARLARE DEL SUO AMORE CON IL REGISTA CON DIACO A “TI SENTO” SU RADIO 2: “ALL'INIZIO IO ERO PAZZA DI LUI E L'AMAVO SOLO IO. A LUI PIACEVO MOLTO, MA NON MI AMAVA. POI A UN CERTO PUNTO, ANCHE LUI SI È ACCORTO DI AMARMI E, DOPO 17 ANNI, MI HA DETTO DI AVER CAPITO CHE ERO IO LA DONNA DELLA SUA VITA. ERA CON ME CHE AVREBBE VOLUTO FINIRE I SUOI GIORNI E…” - VIDEO