“PER FERMARE IL TERRORE RUSSO BISOGNA ELIMINARE LE RESTRIZIONI ALLE NOSTRE AZIONI DIFENSIVE” – ZELENSKY, RINGALLUZZITO DALL’OFFENSIVA UCRAINA NELLA REGIONE DI KURSK, TORNA A CHIEDERE AGLI ALLEATI DI POTER USARE LE LORO ARMI ANCHE IN TERRITORIO RUSSO: “STIAMO RISPETTANDO IL DIRITTO UMANITARIO INTERNAZIONALE NELLE NOSTRE INCURSIONI. MA ABBIAMO BISOGNO DI SOLUZIONI FORTI” – SECONDO KIEV, L’ARMATA ROSSA HA UTILIZZATO UTILIZZATO UN MISSILE NORDCOREANO NELL'ATTACCO DELLA NOTTE SCORSA CONTRO LA REGIONE DI KIEV

GUERRA IN UCRAINA - I SOLDATI UCRAINI AVANZANO NELLA REGIONE DI KURSK

(ANSA) - "Per fermare veramente il terrore russo, abbiamo bisogno non solo di un vero e proprio scudo aereo che protegga tutte le nostre città e comunità, ma anche di soluzioni forti da parte dei nostri partner, soluzioni che eliminino le restrizioni alle nostre azioni difensive", lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Quando la capacità a lungo raggio dell'Ucraina non avrà più limiti, questa guerra avrà sicuramente un limite: avvicineremo davvero la sua giusta fine", aggiunge il leader ucraino.

"Solo in questa settimana, l'esercito russo ha lanciato più di 30 missili e più di 800 bombe guidate. I russi non hanno restrizioni geografiche sull'uso di queste armi, fin dai primi giorni della guerra su larga scala, l'intero territorio del nostro Paese è stato sotto la minaccia di attacchi costanti", ha osservato Zelensky.

VOLODYMYR ZELENSKY AL FRONTE TRA I SOLDATI

(ANSA) – Le forze russe hanno utilizzato un missile nordcoreano nell'attacco della notte scorsa contro la regione di Kiev che ha ucciso un uomo e suo figlio di quattro anni: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Secondo le prime informazioni, i russi hanno utilizzato un missile nordcoreano e si è trattato di un altro attacco terroristico deliberato contro l'Ucraina - si legge nel messaggio -. Gli esperti continuano a lavorare per stabilire i dettagli esatti del missile".

GUERRA IN UCRAINA - I SOLDATI UCRAINI AVANZANO NELLA REGIONE DI KURSK

(ANSA-AFP) - "Migliaia" di truppe ucraine stanno partecipando all'incursione nella regione russa di Kursk, con l'obiettivo di "indebolire" le forze russe e "destabilizzare" il Paese: lo ha detto all'agenzia di stampa Afp un alto funzionario della sicurezza ucraina che ha voluto mantenere l'anonimato. "Siamo all'offensiva. L'obiettivo è quello di indebolire le posizioni del nemico, infliggere le massime perdite e destabilizzare la situazione in Russia, che non è in grado di proteggere il proprio confine", ha dichiarato il funzionario sottolineando che l'incursione in Russia "ha alzato notevolmente il nostro morale".

Il funzionario ha osservato che l'incursione delle forze ucraine nella regione di russa di Kursk non ha indebolito l'offensiva di Mosca nell'Ucraina orientale, anche se l'intensità degli attacchi è leggermente diminuita. "La situazione è sostanzialmente immutata. La loro pressione nell'est continua, non ritirano le truppe dalla zona", ma "l'intensità degli attacchi russi è un po' diminuita", ha detto.

reazione della russia all offensiva ucraine nel kursk – la stampa

(ANSA-AFP) - L'Ucraina sta "rispettando rigorosamente il diritto umanitario internazionale" durante la sua incursione in territorio russo iniziata questa settimana: lo ha detto all'agenzia di stampa Afp un alto funzionario della sicurezza ucraina che ha voluto mantenere l'anonimato.

"È molto importante che l'Ucraina non violi alcuna convenzione, rispettiamo rigorosamente il diritto umanitario: non giustiziamo i prigionieri, non violentiamo le donne, non saccheggiamo", ha affermato il funzionario. "Butcha, Irpine, tutto questo non sta accadendo e non accadrà", ha aggiunto, riferendosi alle violenze che le truppe russe avrebbero commesso in queste città ucraine all'inizio del 2022.

