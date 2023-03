“UN FIGLIO CON NOEMI POTREBBE ESSERE NEI SUOI PENSIERI” – TOTTI STA PENSANDO DI ALLARGARE LA FAMIGLIA? ALEX NUCCETELLI, AMICO DEL CAPITANO, RACCONTA LA NUOVA VITA DELL'EX NUMERO 10 DELLA ROMA: “VORREBBE PRENDERE UN ALTRO APPARTAMENTO NON DISTANTE DA DOVE STAVA PRIMA, ALL'EUR. QUALCHE SERA FA SONO STATO A CENA A CASA LORO. ERA GIA' TUTTO PRONTO: CREDO CHE NOEMI SI DIA DA FARE IN CASA..."

L'espatrio di Francesco Totti a Roma nord potrebbe durare poco. L'ex capitano della Roma e la sua Noemi Bocchi, freschi freschi di un enorme attico a Vigna Stelluti, potrebbero infatti già cambiare casa e traslocare a Roma sud, quartier generale del pupone.

Lo rivela l'amico di Totti, Alex Nuccetelli in un'intervista a Novella 2000: «La casa dove vive con Noemi è bellissima ma non so quanto rimarranno - confessa - Francesco ha un altro progetto: vorrebbe prendere un altro appartamento non distante da dove stava prima, all'Eur. Deve trovare gli spazi necessari perché ora sono tanti. Tre figli lui e due lei, che oltretutto vanno molto d'accordo».

Che Francesco sia già stufo di Roma nord? «No, si trovano bene - assicura - E poi stanno così bene insieme che sarebbero felici ovunque. Qualche sera fa sono andato a cena a casa loro. Sono arrivato che era già tutto pronto, ma credo che Noemi si dia da fare in casa. Hanno una signora che li aiuta ma non credo dorma lì».

Noemi, che è invece una romanordina doc, è sempre molto presente con Francesco e i suoi figli Christian, Chanel e Isabel: che Totti sogni una famiglia allargata? «Non credo che Francesco vorrebbe un altro matrimonio, ma un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi pensieri», aveva rivelato sempre Nuccetelli, che ormai sembra essere il portavoce ufficiale del calciatore. «D'altronde lui ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione familiare». […]

