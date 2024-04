22 apr 2024 09:30

“FINIRÀ COME IN VIETNAM” – MOSCA FA LA VOCE GROSSA DOPO CHE IL CONGRESSO AMERICANO HA SBLOCCATO IL PACCHETTO DI AIUTI PER KIEV DA 61 MILIARDI DI DOLLARI: “L’IMMERSIONE DI WASHINGTON IN UNA GUERRA IBRIDA CONTRO LA RUSSIA SI TRADURRÀ NELLO STESSO CLAMOROSO E UMILIANTE FIASCO AVVENUTO IN VIETNAM E AFGHANISTAN” – MA PASSERANNO SETTIMANE PRIMA CHE L'ARRIVO DI ARMI E MINUZIONI POSSACAMBIARE LA SITUAZIONE AL FRONTE, MENTRE I RUSSI AVANZANO IN DONBASS – IL DAGOREPORT: INTANTO LA CIA LAVORA PER LA PACE