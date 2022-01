“FINIRLA A 65 ANNI È DAVVERO TROPPO PRESTO” – IL COMMOVENTE DISCORSO DI ALESSANDRA VITTORINI, MOGLIE DI DAVID SASSOLI, AL TERMINE DEL FUNERALE: “AVEVI GIÀ CAPITO TUTTO. QUANDO NOI GIOCAVAMO A NASCONDERCI LA REALTÀ SPERANDO L’IMPOSSIBILE. HO AVUTO UNA VITA BELLA, ANCHE SE UN PO’ COMPLICATA. CI SIAMO TROVATI E CERCATI SUI BANCHI DI SCUOLA. È TROPPO PRESTO PER LE TANTE COSE CHE AVEVAMO ANCORA DA DIRCI. CE LE DIREMO ANCORA QUELLE COSE…” - VIDEO

Da www.corriere.it

alessandra vittorini, la moglie di david sassoli

«Ho avuto una vita bella, decisamente molto bella, anche se un po’ complicata, e finirla a 65 anni è davvero troppo presto». Questo diceva David Sassoli settimane fa quando aveva «capito già tutto», come ha raccontato la moglie, Alessandra Vittorini, nel suo messaggio al termine del funerale di Stato (leggi l’articolo completo) dello scomparso presidente del Parlamento europeo davanti ai tanti presenti nella Basilica di Santa Maria Maggiore degli Angeli.

i funerali di david sassoli

«Questo mi dicevi, quando noi giocavamo a nasconderci la realtà sperando l’impossibile - ha detto ancora la donna, che dopo aver letto il messaggio è stata confortata dai due figli con un commovente abbraccio -. È troppo presto, per le tante cose che avevamo ancora da dirci, per il futuro che progettavamo per noi due e i nostri ragazzi.

alessandra vittorini, la moglie di david sassoli 4

Ce le diremo ancora quelle cose, penseremo ai progetti e immagineremo il futuro. Cammineremo certi della tua presenza, che ci accompagnerà ancora ma in un altro modo, più denso e profondo. Il vuoto prodotto da una perdita può trasformarsi in pieno».

alessandra vittorini, la moglie di david sassoli funerale david sassoli 5 mario draghi funerale david sassoli 7 sergio mattarella funerale david sassoli 8 funerale david sassoli 1 pedro sanchez funerale david sassoli cardinale matteo zuppi funerale david sassoli 10 romano prodi funerale david sassoli 2 funerale david sassoli 9 alessandra vittorini, la moglie di david sassoli 2

luigi di maio funerale david sassoli 13 ursula von der leyen funerale david sassoli 4 ursula von der leyen funerale david sassoli 6 charles michel funerale david sassoli 3 funerale david sassoli 12 funerale david sassoli 11