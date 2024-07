“FINISCO DI PAGARE LE RATE DER FRIGORIFERO E CE PENSO” – I COMMENTI DEGLI UTENTI ALL’ANNUNCIO PUBBLICATO SU INSTAGRAM DA UN’AGENZIA IMMOBILIARE PER UN ATTICO DA SOGNO VISTA COLOSSEO - IL COSTO PER LA CASA A TRE PIANI? 12 MILIONI DI EURO - I ROMANI SBERTUCCIANO: “IL PREZZO È TRATTABILE? POSSO ARRIVARE A 100 MILA EURO”; “MA CE STA ER PARCHEGGIO?”; “CHIEDO UN PRESTITO ALLA BANCA E VI FACCIO SAPERE”; “MA CHE È, LA CASA JEP GAMBARDELLA?” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Natalia Distefano per www.corriere.it

attico vista colosseo in vendita 5

«Colle Oppio, immerso nel cuore del centro storico, proponiamo in vendita un magnifico attico disposto su 3 livelli con vista unica sul Colosseo e sui Fori Imperiali». L'annuncio pubblicato su Instagram dalla Barnes International - network immobiliare specializzato nel luxury real estate con sede (anche) al Pantheon - non dice nulla di più.

A parlare ci pensa un video in cui viene mostrato l'appartamento, con la telecamera che volteggia a bordo di un drone sull'inconfondibile colonna sonora del kolossal «Il Gladiatore». […] Cifra da capogiro per un immobile che fa sognare molti ma - certo - non è alla portata di tutti. E allora, dove non si può arrivare con il denaro, si arriva con l'ironia, e il popolo dei social scatena tutto il suo dissacrante sarcasmo.

«I 12 milioni di euro sono trattabili?», domanda un utente. «Finisco di pagare le rate del frigorifero e ci faccio un pensiero», scrive un altro. E ancora: «Ne prendo due», «Accettate pagamenti con Klarna?», «Chiedo a Agos se mi fa prestito e presento offerta». Sul web è una raffica di battute, e i romani doc si preoccupano di questioni pratiche: «Ma ce sta er parcheggio?».

attico vista colosseo in vendita 4

Poi mettono in guardia sui «cinghiali che urlano e le blatte che scalano er palazzo». S'innesca anche il toto-proprietario, con tanti che domandano di chi sarà lo straordinario immobile: «Era di Lory del Santo?», «Ma è casa di Scajola? Lui lo sa che è in vendita?». «È di Jep Gambardella», scrive qualcuno che ha in mente i fotogrammi del film di Sorrentino «La Grande Bellezza». C'è chi sogna: «Ho bisogno di quell'appartamento». […]

attico vista colosseo in vendita 1 attico vista colosseo in vendita 10 attico vista colosseo in vendita 8 attico vista colosseo in vendita 9 attico vista colosseo in vendita 11 attico vista colosseo in vendita 7 attico vista colosseo in vendita 3 attico vista colosseo in vendita 2 attico vista colosseo in vendita 6