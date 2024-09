“FINITE IL LAVORO” – RYAN ROUTH, L’UOMO ARRESTATO AL CAMPO DA GOLF DI TRUMP A WEST PALM BEACH, VOLEVA UCCIDERE L’EX PRESIDENTE DA TEMPO: IN UN BIGLIETTO LASCIATO ALCUNI MESI FA AVEVA ESORTATO ALTRE PERSONE A “FINIRE IL LAVORO”, OFFRENDO 150MILA DOLLARI DI RICOMPENSA A CHIUNQUE AVESSE FATTO FUORI IL TYCOON. CHE INTANTO SECONDO I SONDAGGI AVANZA IN TRE STATI CHIAVE DELLA “SUN BELT”: ARIZONA, GEORGIA, NORTH CAROLINA (GLI ATTENTATI FUNZIONANO)

RYAN ROUTH

1. VOLEVA SPARARE A TRUMP, 'ERA UN TENTATIVO DI ASSASSINIO'

(ANSA) - L'uomo arrestato vicino al campo da golf di Donald Trump a West Palm Beach ha lasciato una nota a un amico alcuni mesi fa che diceva: "Questo era un tentativo di assassinio". Lo riporta il Washington Post citando i documenti depositati in tribunale. Ryan Routh è stato arrestato il 15 settembre dopo che la canna del suo fucile è stata avvistata dal Secret Service che è intervenuto e lo ha messo in fuga. Routh è stato fermato poco dopo dalla polizia.

2. IL BIGLIETTO DELL'ATTENTATORE DI TRUMP, 'FINITE IL LAVORO'

(ANSA) - Ryan Routh, l'uomo che voleva uccidere Donald Trump al suo campo da golf di West Palm Beach, in un biglietto lasciato alcuni mesi prima aveva esortato altri a "finire il lavoro" e offerto 150.000 dollari di ricompensa a chiunque avesse ucciso il candidato repubblicano. Lo riportano i media americani.

3. SONDAGGIO NYT, TRUMP AVANTI IN ARIZONA, GEORGIA, NORTH CAROLINA

donald trump

(ANSA) - Donald Trump è davanti a Kamala Harris in tre Stati della cosiddetta Sun Belt, la regione meridionale che va dalla costa est a quella ovest. Secondo l'ultimo sondaggio del New York Times/Siena College il tycoon ha il 48% delle preferenze contro il 43% della vice presidente in Arizona, questo il distacco più ampio, mentre in Georgia e North Carolina ha il 47% contro rispettivamente il 44% e il 45% della democratica. Ieri l'ultima rilevazione della Cnn, che faceva una media di cinque sondaggi, dava Harris in vantaggio a livello nazionale con il 50% contro il 47%.

