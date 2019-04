“FIORELLA, CANTA CHE TI PASSA” – LA MANNOIA RANDELLA MATTEO SALVINI, ACCUSANDOLO DI AVER SDOGANATO "UN LINGUAGGIO DA AVVENTORE DI UN BAR": “LE PAROLE SONO ARMI. PRIMA LE ISTITUZIONI AVEVANO PUDORE. MENTRE ORA È UN VOMITO CONTINUO. STANNO SOFFIANDO SUL FUOCO DELLA PAURA NON SAREBBE PIÙ SEMPLICE PREDISPORRE L'ACCOGLIENZA?" – LA RISPOSTA DEL TRUCE NON TARDA AD ARRIVARE…

Da "www.liberoquotidiano.it"

matteo salvini al congresso delle famiglie di verona 2

Tra i bersagli preferiti di Fiorella Mannoia c'è ovviamente Matteo Salvini. La cantante, che ha votato M5s e ora mostra tutta la sua delusione, a margine di un incontro alla Feltrinelli di Roma ha affermato: ""Un conto è dire che non possiamo accogliere tutti quanti, un conto dire che la pacchia è finita. Le parole sono armi".

fiorella mannoia

E ancora: "Prima le istituzioni avevano pudore. Mentre ora è un vomito continuo e a chi dobbiamo dire grazie? A chi ha sdoganato un linguaggio che va bene per un avventore di un bar. Non per un ministro dell'Interno".

Non fa il nome, ma il riferimento è fin troppo chiaro: nel mirino della Mannoia, ovviamente, c'è Salvini. E ancora, con toni apocalittici, aggiunge: "Stanno soffiando sul fuoco della paura e la cosa più sconvolgente è che lo fanno per motivi elettorali. A che serve metterci gli uni contro gli altri? Non sarebbe più semplice predisporre l'accoglienza?".

MATTEO SALVINI SELFIE

Parole alle quali, con un paio di giorni di ritardo, Salvini non perde occasione di rispondere. Lo fa su Twitter, con un breve e laconico cinguettio in calce a un articolo che dava conto dell'intemerata di Fiorella Mannoia: "Fiorella, dai, canta che ti passa! Magari Il cielo d'Irlanda". Amen.

matteo salvini al maurizio costanzo show 20 matteo salvini 2 fiorella mannoia matteo salvini 3 Fiorella Mannoia