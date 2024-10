“FIORELLO E RICUCCI HANNO APPROFITTATO DELLA MIA INGENUITÀ” – ANNA FALCHI SI CONFESSA A “OGGI” E SPALA FANGO SUI SUOI EX: “HO QUASI SEMPRE DATO LE PERLE AI PORCI. CON ROSARIO ERO PICCOLA, SENZA ESPERIENZA. E HO SPOSATO RICUCCI SENZA CONOSCERLO A FONDO. L’UOMO PER ECCELLENZA? ZLATAN IBRAHIMOVIC. È L’UNICO CHE MI FA PALPITARE” – E SUL RESTAURO DEL FILM CULT "DELLAMORTE DELLAMORE": “IL PUBBLICO MI RITROVERÀ A FAR L’AMORE SU UNA TOMBA. CHE VERGOGNA…”

Anteprima da “Oggi”

fiorello anna falchi 1

Anna Falchi, in tv conduttrice dei Fatti Vostri e al cinema dal 14 ottobre con il restaurato cult horror Dellamorte Dellamore, si confida al settimanale OGGI. Al cinema il pubblico la ritroverà anche in scene molto erotiche: «La cosa che mi preoccupa più di tutte, oggi che sono una signora della tv molto rassicurante, di quelle che danno i consigli per la spesa, è che il pubblico mi ritroverà a far l’amore su una tomba. Alyssa, mia figlia, mi ha detto: “mamma, voglio venire a vederlo con te!”. Mi vergognerò da morire». Protagonista con lei del film fu Rupert Everett, che aveva da poco dichiarato la propria omosessualità: «Ma come mi ha baciato lui, nessuno mai».

stefano ricucci anna falchi

Nell’intervista a OGGI, Falchi parla anche di due suoi ex, Rosario Fiorello e Stefano Ricucci: «L’errore fondamentale è il mio, sta nella scelta “originaria”, nell’uomo che mi ero presa: ho quasi sempre dato le perle ai porci. Quella con Rosario fu la prima storia d’amore della mia vita: ero piccola, senza esperienza. E ho sposato Ricucci senza conoscerlo a fondo, per una questione di delicatezza: la mia educazione finnica mi porta a non invadere la libertà altrui. In entrambe queste storie, hanno approfittato della mia ingenuità. Ma non cambio, sono ancora così».

anna falchi rupert everett dellamore dellamorte

Oggi, confessa, il suo sogno nel cassetto è Zlatan Ibrahimovic, da oltre 20 anni legato all'ex modella svedese Helena Seger. Anna ammette: «Non l’ho mai incontrato, per me è l’uomo per eccellenza e ha la mia stessa ironia. È l’unico che mi fa palpitare».

L’attrice racconta a OGGI anche della sua amicizia giovanile con Giorgia Meloni: «Ci siamo conosciute da pischelle, tramite amici in comune: eravamo entrambe single, lei girava col motorino. Era simpaticissima. Una volta mi invitò ad andare all’inaugurazione di un bar di un suo amico all’Eur. All’epoca ero io il “personaggio”, avrei portato visibilità. E lei mi confidò che avrebbe lasciato il Popolo delle libertà per fondare qualcosa di suo. Mi disse: “A Berlusconi voglio bene, ma non mi riconosco più in quell’uomo”. Ha sempre avuto due palle “fumanti”».

copertina oggi del 17 ottobre 2024

rupert everett – dellamorte dellamore anna falchi 56 anna falchi stefano ricucci e anna falchi 14 anna falchi anna falchi fiorello anna falchi 2 ANNA FALCHI fiorello anna falchi 3