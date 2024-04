“LE FORZE DI DIFESA UCRAINE POTRANNO INDEBOLIRE L'OFFENSIVA RUSSA SE GLI AIUTI MILITARI STATUNITENSI ARRIVERANNO PRESTO” - LO SCRIVE SUL SUO SITO L'ISTITUTO PER LO STUDIO DELLA GUERRA (ISW). IL CENTRO STUDI AMERICANO RITIENE CHE LE FORZE UCRAINE POTREBBERO SUBIRE ULTERIORI BATTUTE D'ARRESTO NELLE PROSSIME SETTIMANE MA CON LE FORNITURE D'ARMI POSSONO ANCORA AZZOPPARE L’AVANZATA RUSSA - PUTIN VUOLE MOBILITARE 300 MILA COMBATTENTI DA MANDARE IN UCRAINA ENTRO IL PRIMO DI GIUGNO…

PUTIN ZELENSKY

ISW, KIEV RIUSCIRÀ A INDEBOLIRE OFFENSIVA RUSSA SE AIUTI RAPIDI

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Le forze di difesa ucraine saranno in grado di indebolire l'offensiva russa a condizione che gli aiuti militari statunitensi arrivino rapidamente: lo scrive sul suo sito l'Istituto per lo studio della guerra (Isw). Il centro studi statunitense continua a ritenere che le forze ucraine potrebbero subire ulteriori battute d'arresto nelle prossime settimane in attesa degli armamenti Usa che consentiranno a Kiev di stabilizzare il fronte.

soldati ucraini vicino a bakhmut

Tuttavia, sottolinea il rapporto, "probabilmente (i nuovi aiuti) saranno in grado di indebolire l'attuale offensiva russa se l'assistenza statunitense riprenderà in modo tempestivo". A questo proposito, gli esperti dell'Isw citano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale una rapida consegna degli aiuti militari americani all'Ucraina potrebbe consentire alle forze di Kiev di stabilizzare la linea del fronte e riprendere l'iniziativa.

ZELENSKY, 'RUSSI VOGLIONO CONQUISTARE CHASIV YAR ENTRO 9 MAGGIO'

(ANSA) - ROMA, 22 APR - La Russia vuole mobilitare 300.000 combattenti da mandare a combattere in Ucraina entro il primo di giugno e prima, entro il 9 maggio, giorno in cui i russi celebrano la vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale, puntano a occupare la cittadina di Chasiv Yar, nel Donetsk, Donbass: lo ha affermato nel suo discorso serale il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando il via libera della Camera Usa agli aiuti bellici a Kiev.

volontari ucraini 5

"Recentemente sono stato nella regione e ho parlato con i combattenti. I combattenti non hanno l'equipaggiamento per combattere i droni da ricognizione russi, che correggono in modo accurato il fuoco dell'artiglieria russa, e c'è anche una carenza di proiettili di artiglieria. Mi aspetto che saremo in grado di resistere all'arrivo delle armi in tempo e saremo in grado di respingere il nemico. E poi distruggere i piani della Russia per una controffensiva su vasta scala a giugno", ha sottolineato Zelensky, citato da Ukrinform.

VLADIMIR PUTIN CON I SOLDATI RUSSI