“FOSSE MORTO SARESTE STATI FELICI” - VITTORIO SGARBI NON MOLLA ANDREA SCANZI E SELVAGGIA LUCARELLI: “SONO SOLO DEI PETTEGOLI, INACIDITI E SGRADEVOLI. HANNO UN NEMICO COMUNE IN BRIATORE CHE SAREBBE STATO INCOSCIENTE. MA DI COSA STIAMO PARLANDO?” – “QUANDO LA MINACCIA DEL COVID CRESCEVA, SCANZI INVITAVA TUTTI A VEDERE I SUOI SPETTACOLI, È STATO PIÙ NEGAZIONISTA DI TANTI ALTRI EPPURE…” – VIDEO

Vittorio Sgarbi non considera ancora conclusa la polemica con Selvaggia Lucarelli e Andrea Scanzi in merito a quanto accaduto a Flavio Briatore. “Hanno l’ossessione dell’età - ha attaccato nell’ultimo video pubblicato sul suo canale di YouTube - pensano che abbia qualcosa a che fare con le idee e le capacità. Sono fastidiosi nell’insistere sull’età di Briatore e sulla mia, come se fosse decisiva per stabilire l’energia mentale. Sono solo dei pettegoli, inaciditi e sgradevoli”.

Il noto critico d’arte se la prende soprattutto con Scanzi e non fa nulla per nascondere la sua avversione, anzi: “Quando la minaccia del Covid cresceva, lui invitava tutti a vedere i suoi spettacoli, è stato più negazionista di tanti altri eppure oggi difende un modello italiano che è stato fallimentare, visto che siamo il quarto paese per morti in relazione agli abitanti”. Poi Sgarbi non risparmia neanche la Lucarelli: “Hanno un nemico comune in Briatore che sarebbe stato incosciente. Ma di cosa stiamo parlando? È andato a farsi visitare per un’altra malattia e hanno scoperto che era contagiato ma non malato. Fosse morto sareste stati felici, ma non è successo né a lui né a tutti i dipendenti del Billionaire”.

